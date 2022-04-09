美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

俄國入侵烏克蘭最近常被用來比較台海情勢。歐新社

美國之音報導，美國海軍分析中心(CNA)針對台海衝突設計的一場兵棋推演中，分析了4個中國武力犯台可能出現的不同場景。經過不同的場景設計，兵推設計者說，即便美軍在解放軍 攻打台灣的兵棋推演中失敗，但軍事規畫者可以從失敗中學習，因此兵推輸給中國反而有助於美國在戰爭中贏得勝利。

兵棋推演的主要設計者塞賓斯基（Jeremy Sepinsky）及作戰模擬與整合小組成員塞巴斯蒂安·裴(Sebastian Joon Bae)，4月3日在期刊《外交政策》網站上介紹了這個為美國國防部 做的兵棋推演。

兵棋推演的前提設定為2030年，第一個場景是2030年北京 做出致命決定，不計任何代價武力統一台灣。網路攻擊使台灣陷入一片黑暗、混亂和恐懼。導彈如雨點般落下，摧毀了軍事基地及通訊設施。在海上，中國海軍包圍了台灣，數以千百計的登陸艇快速橫越台灣海峽。當美國軍艦駛近時，它們受到大量導彈、魚雷和無人機的襲擊，中國閃電攻擊擊沉美國軍艦的視頻在網路上氾濫，士氣低落的台灣人民不願拿起武器抵抗大量已上岸的解放軍。

第二個場景前半部一樣是2030年北京做出致命決定，不計任何代價武力統一台灣。網路攻擊使台灣陷入一片黑暗、混亂和恐懼。導彈如雨般摧毀台灣的防衛，軍事基地和通信設施。在海上，中國海軍包圍了台灣，數以千百計登陸艇快速橫越台灣海峽，不過接下來的發展有一些變化。

美國戰艦提供美國在地區受威脅基地重要導彈防衛，遠程轟炸機和制導導彈大量摧毀逼近台灣的登陸艇，給予台灣短暫的窗口集中防衛能力，對付剩餘的已上岸的中國部隊。

兩位兵棋推演的設計者解釋說，兵推的目的是要幫助美軍理解它所具有的能力以及需要改進之處，例如美方的失敗是否因為補給缺失？是否因為能力不足？是否因為對對手做出誤判？找出美國可能在何種狀況下失敗有極高的價值，因為它製造了一個機會來解決弱點，所以兵推重視的是在過程而不是結果。

經過兵推後的改進，可能出現第三個前提相同但結果不同的場景。

2030年北京做出致命決定，不計任何代價武力統一台灣。網路攻擊使台灣陷入一片黑暗、混亂和恐懼。配備美國的能力，台灣軍方抵擋了中國導彈初步攻擊。在海上，中國海軍受到大量無人潛水艇攻擊。正當數以百計的登陸艇橫越未受保護的台灣海峽時，它們被這個未預見的力量毀滅。在美國陸戰隊及特種部隊感應器的支援下，遠程轟炸機發射的複雜導彈擊沉了駛向台灣的剩餘船隊。台灣開始修復其基礎設施、動員後備部隊，為接下來的長期對抗進行準備。”

兩位作者說，兵推過程中還可能暴露出更多問題，例如為何在這個假設的場景中美方的威懾失敗？對手哪一方面的能力限制了美軍投送軍力的能力？透過對這些問題的仔細分析能協助軍方做出調整、改進，使它在戰術、行動和戰略等各方面更加精通熟練。

於是再經過進一步的完善，下面是第四個新的場景。

2030年北京做出致命決定，不計任何代價武力統一台灣。網路攻擊使中國沿海軍港陷入一片黑暗、混亂和恐懼。數以千百計的登陸艇無法在港口載運部隊而必須等候進一步命令。大部分對準台灣軍事設施的中國導彈都被防禦砲台攔截。中國海軍在海上遭到先進移動水雷和極音速導彈攻擊，美國軍艦帶領地區盟友夥伴來回運送重要的彈藥、補給和軍事能力給台灣。雖然受到損害，不過台灣的基礎設施成功地將部隊和補給運輸到防禦地點，讓台灣準備好擊退下一波攻擊。