美專家：要抵擋解放軍 台灣有3個急迫性工作

台灣必須加強自身防禦能力對抗外來入侵。美聯社

中國政府堅持台灣是其領土一部分，並且不排除以武力實現統一。如果中國近期內攻打台灣結果會如何？美國喬治梅森大學安全研究中心副主任亨澤克(Michael Hunzeker)在接受美國之音採訪時說，這個問題最使他擔憂的，是台灣是否能如烏克蘭 一樣抵擋中國的侵略。

亨澤克認為，要抵擋解放軍 的侵犯，台灣有三個急迫性的工作要努力解決，首先第一緊迫的就是戰備儲存，包括糧食、油料和武器彈藥，因為封鎖台灣是可以預見的情況，但台灣是一個島嶼，不像烏克蘭一樣在陸上接壤其他國家，美國或其他盟友無法像對烏克蘭一樣從邊境提供武器設備，一旦解放軍對台灣實施海上封鎖，台灣現有儲備能支撐多久是一個問題。

其次，亨澤克認為台灣急需加強地面防禦，因為即便中國會從空中轟炸開始攻擊行動，但要占領台灣最終還是要回到陸地戰，習近平在看到俄羅斯 無法在烏克蘭速戰速決後可能得到的結論是，要攻打台灣必須比俄羅斯發動規模更大、火力更強的攻擊，因此也會更加暴力，台灣必須對地面戰有所準備。

陸戰隊退役的亨澤克說，第三台灣必須盡快加強的是公民防禦，因為中國統一台灣的目標是不變的，因此所有台灣人民都必須為可能發生的戰爭做好準備，以便解放軍的攻擊一開始一般公民都知道應該有何行動。

亨澤克認為要抵禦解放軍的侵略，美國加強對台灣的軍事協助非常重要，但台灣自己的作為才是重要關鍵。