我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了

中國防疫封鎖範圍不斷擴大 全球供應鏈斷鏈壓力升高

美國逮捕日本黑幫老大 涉洗錢販運毒品和軍火

中央社紐約7日綜合外電報導

美國當局今天表示，已逮捕一名日本黑幫組織犯罪老大和3名泰國男子，犯嫌販賣海洛因和甲基安非他命，並試圖為緬甸和斯里蘭卡反政府組織購買地對空飛彈。

美國司法部表示，海老澤武史（Takeshi Ebisawa，音譯）、 宋帕克（Sompak Rukrasaranee）、桑波（Somphob Singhasiri）以及蘇克桑（Suksan Jullanan）於4日和5日在紐約被捕，罪名是販運毒品、武器以及洗錢。

美國緝毒局（U.S.Drug Enforcement Administration）幹員至少從2019年起就在泰國展開調查，這次被捕的犯嫌安排向一名臥底幹員出售緬甸反抗軍瓦邦聯合軍（United Wa State Army）的大量海洛因和甲基安非他命（methamphetamine）。

海老澤同時試圖為被稱為「坦米爾之虎」的斯里蘭卡坦米爾伊蘭解放之虎組織（Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE）、瓦邦聯合軍及克倫民族聯盟（Karen National Union）及撣邦軍（Shan State Army）購買自動武器、火箭、機槍和地對空飛彈，這些少數民族部隊長期與政府軍交戰。

海老澤和同夥於2021年2月3日前往哥本哈根，由美國緝毒局臥底幹員和兩名丹麥臥底警官，向他們展示一系列佯稱要出售的美國軍火，包括機槍和反戰車火箭。

他們還向海老澤展示用來擊落飛機的「刺針」（Stinger）飛彈照片和影片。

美國司法部說：「我們指控海老澤和他的同謀與臥底美國緝毒局幹員居間安排購買重型武器並出售大量非法毒品。」

「那些毒品是運往紐約街頭，武器則運往不穩定國家的不同派系。」

司法部又說，海老澤是「黑社會跨國組織犯罪集團的老大」。

蘇克桑擁有泰國和美國雙重國籍，宋帕克和桑波則是泰國公民。

泰國 司法部 毒品

上一則

傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了

延伸閱讀

傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了

傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了
追隨美國行列 英國制裁普亭兩名千金

追隨美國行列 英國制裁普亭兩名千金
美國主導 俄羅斯被踢出聯合國人權理事會

美國主導 俄羅斯被踢出聯合國人權理事會
美國圖書館協會收到投訴性別認同與族裔書籍 創20年新高

美國圖書館協會收到投訴性別認同與族裔書籍 創20年新高

熱門新聞

加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
蘋果公司已要求員工4月11日起，陸續重回辦公室上班。但最新數據顯示，美國各大城辦公大樓使用率仍偏低，與更多勞工希望能彈性上班的現況呼應。美聯社

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

2022-04-01 09:42
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
加州29歲登山客奧斯卡‧亞利杭卓‧埃爾南德斯，在山區死亡多日才被發現，他的寵物犬一直陪著。圖為當初失蹤時，附有寵物犬「國王」照片的尋人招示。(取自推特)

男登山失蹤16天 忠狗伴屍不離棄 獲救時奄奄一息

2022-04-03 09:30
瑞典家具品牌IKEA在美國的37家分店，自4月1日起固定實施產品回購和轉售計畫。（美聯社）

看不順眼舊家具？IKEA美國37家分店 願意付錢買回去

2022-03-31 23:12

超人氣

更多 >
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動
咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名
不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會

不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會