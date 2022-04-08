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聯邦員工強制接種疫苗令 上訴法院裁定有效

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聯邦員工強制接種疫苗令 上訴法院裁定有效

記者顏伶如／綜合報導
上訴法院裁定，拜登總統強制要求聯邦機關員工接種新冠疫苗的命令有效。圖為反對疫苗強制接種令者在華府抗議。(美聯社)
上訴法院裁定，拜登總統強制要求聯邦機關員工接種新冠疫苗的命令有效。圖為反對疫苗強制接種令者在華府抗議。(美聯社)

美國聯邦第五巡迴上訴法院審議庭7日以2票對1票表決裁定，拜登總統強制要求聯邦機關員工接種新冠疫苗的命令有效。

2021年9月，拜登宣布絕大多數聯邦員工必須強制接種新冠疫苗，否則將面臨懲處。不過，2022年1月，前總統川普任命的德州南區聯邦區域法院法官布朗(Jeffrey Brown)，對聯邦員工強制接種疫苗令發布暫時禁制令(preliminary injunction)。

布朗在裁決中指出，拜登無權逼迫聯邦員工必須接受醫療程序，做為能夠保住工作的條件。裁決書中也表示，相較於接種新冠疫苗，某些較不具有侵入性的措施，同樣可以達到保護公眾健康的目的，例如戴口罩、保持社交距離以及遠距上班。

布朗是在2019年獲川普任命出任德州南區聯邦區域法院法官。

白宮指出，統計顯示，布朗下達臨時禁制令時，95%聯邦機關員工都已遵守疫苗強制令。

美國聯邦第五巡迴上訴法院審議庭7日以2票對1票表決，裁定布朗無權阻擋拜登政府對聯邦員工發布疫苗強制令。

第五巡迴上訴法院7日裁決指出，由「聯邦員工爭取醫療自由」(Feds for Medical Freedom)團體提告的這起訴訟，應被法院駁回。

拜登發布聯邦員工強制接種疫苗命令時，美國爆發Delta變種病毒疫苗，接種令適用對象包括醫護人員及特定私人機構員工。

紐約時報報導，截至今年4月7日為止，符合疫苗接種資格的全美民眾當中，已有三分之二已經完成接種(fully vaccinated)。

疫苗 拜登 德州

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