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卡車司機年薪漲至11萬元 沃爾瑪盼留人 也求才

編譯季晶晶／綜合外電
為維持供應鏈運作順暢，美國零售商巨擘沃爾瑪替內部卡車司機調薪到最高年領11萬美元。（美聯社）
為維持供應鏈運作順暢，美國零售商巨擘沃爾瑪替內部卡車司機調薪到最高年領11萬美元。（美聯社）

美國最大零售商沃爾瑪（Walmart）為內部的卡車司機調薪，每年最多可領11萬美元，並擴大一項訓練方案，輔導現有員工考照轉任。這是為了確保該公司供應鏈能順暢運作。

華爾街日報報導，沃爾瑪將卡車司機的起薪調整到9萬5000到11萬美元之間，高於平均起薪8萬7000美元。該公司也辦理培訓計畫，提供其他在職員工參與為期12周的課程，成為認證的卡車司機，並加入成為公司內部車隊的一員。

此舉正值卡車運輸行業苦於招募人力，即使卡車司機的薪資在疫情期間步步高升。不過，已有數據顯示，貨運需求也許正在降溫。根據美國聯邦勞工統計數據，卡車運輸業上月流失4900個工作，是近兩年來首見下滑，這個趨勢與旅遊業在內的服務業，以及物流業其他領域，例如倉儲，呈現就業機會增長，形成鮮明對比。

在疫情期間，沃爾瑪和其他大型零售商的營收激增，因此需要更多的供應鏈人力。與此同時，需求走高、生產瓶頸和塞港延誤等，導致供應鏈混亂打結。

沃爾瑪人力資源部資深副總裁Karisa Sprague說，此舉是想「確保能持續吸引到新司機，也能留住現有司機」。這家零售巨擘過去兩年雇用了7000名卡車司機，而內部車隊總共有1萬2000名司機。

其他大型零售商也廣泛增加旗下卡車司機的人手，以確保商品能順利送達分店或消費者家中。這說明公司行號如何在他們的供應鏈裡承擔更多責任，部分任務以前都交由第三方來處理。

供應鏈 沃爾瑪 零售商

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