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從北卡起飛 小飛機墜落新州民宅

編譯柯立偉／綜合報導
一架從北卡羅來納州起飛的小飛機，4日下午準備在中澤西區域機場著陸時，墜毀在一棟民宅前院。圖為工作人員吊走小飛機。(美聯社)
一架從北卡羅來納州起飛的小飛機，4日下午準備在中澤西區域機場著陸時，墜毀在一棟民宅前院。圖為工作人員吊走小飛機。(美聯社)

據飛行軌跡追蹤網站FlightAware.com報導，一架從北卡羅來納州起飛的穆尼M20M(Mooney M20M)小型飛機，4日下午1時許準備在中澤西區域機場(Central Jersey Regional Airport)著陸時不慎墜毀，幸無人員傷亡，聯邦航空管理局(FAA)正調查事故原因。

薩默塞特郡(Somerset)曼維爾市(Manville)承辦員警卡拉特(John Crater)表示，現場沒有人員死亡，機上唯一一名人員就是駕駛員，他在飛機墜毀後仍能自行脫困，雖然頭部受傷，但沒有生命危險，已送往醫院治療；現場初步勘驗後認為，事發當時飛機正在著陸，但因尚不清楚的原因決定中止降落，結果不慎打到大樹，最終墜毀。

飛機墜毀後，曾短暫引起一場小火，消防員獲報後迅速撲滅，並在美東時間下午5時將飛機殘骸移出事故現場，FAA將介入調查事故原因。

事故地點附近的居民雪倫．利茲查克(Sharon Liszczak)說：「飛機墜毀的第一現場是民宅的院子，那戶人家的男主人平常都會在院子裡修車，還好當天他只是待在室內看電視沒有出門」。

另一位鄰居希曼斯基(Mike Szymanski)表示，他就住在飛機墜毀的那棟民宅的隔壁，但當時並不在家，並認為因為他們家就在飛行路徑上，本來就有「可能隨時有飛機掉下來」的心理準備；他說：「我回到家時還想說怎麼那麼多救護車，我們這裡離機場太近，雖然我並不希望看到墜機事故，但說真的看到有飛機摔下來我也不意外；還好沒有人員傷亡，我很慶幸飛行員平安無事。」

機場 北卡羅來納州 墜機

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