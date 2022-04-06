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性取向、族裔書籍惹議 美國圖書館協會2021投訴創新高

記者張筠／維州報導
費郡公校去年接到關於兩本「露骨」書籍的投訴，全美各社區也掀起關於性別和族裔等教育內容的討論。（費郡公共圖書館提供）
費郡公校去年接到關於兩本「露骨」書籍的投訴，全美各社區也掀起關於性別和族裔等教育內容的討論。（費郡公共圖書館提供）

維州費郡公校系統(FCPS)圖書館日前曾因兩本涉及性取向的書籍受到挑戰，兩本爭議書籍被審閱後重新上架，關於性別和族裔等教育內容的討論持續蔓延，甚至升級到全美其他社區，美國圖書館協會(American Library Association)4日公布最新數據，2021年收到逾700份投訴，影響各地公校和圖書館的近1600本書籍，創20多年來的新高。

費郡公校系統去年接到投訴稱，高中圖書館有兩本包含「露骨」(sexually explicit)內容的書籍，不適合青少年閱讀，分別是艾維森(Jonathan Evison)的「草坪男孩」(Lawn Boy)，和科巴比(Maia Kobabe)的漫畫「性別酷兒回憶錄」(Gender Queer: A Memoir)，不過公校在近兩個月的審閱後重新將兩本書上架，表示兩本作品能讓某些未被充分代表的學生找到共鳴，也展現內容多元。

此事持續在社區惹議，也引發全美各地對性取向、族裔多元等內容的教育討論，美國圖書館協會的數據顯示，2021年該協會共收到729份投訴，民眾因書本內容不妥而要求將特定書籍下架，逾1600本書籍受影響，這是2020年的兩倍有餘，且創20多年來的新高，而社交平台上的投訴信息也明顯增長。

美國圖書館協會知識自由部主任柯德威爾斯頓(Deborah Caldwell-Stone)說，常被投訴的書籍多涉及LGBTQ和族裔主題，包括Angie Thomas的暢銷書「The Hate U Give」，講述一名非裔青少年被警察槍擊的故事，此外還有George Johnson的「All Boys Aren’t Blue」、Juno Dawson的「This Book Is Gay」、Susan Kulkin的「Beyond Magenta」等。

許多家長認為LGBTQ的內容不適合青少年閱讀，而族裔內容又可能導向「批判性種族理論」(critical race theory)，該理論旨在通過政策和法律，探索如何讓種族主義長期在美國系統中存在，因此在全美各地引發爭議。

圖書館 公校 教育

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