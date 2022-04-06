南達科他州長諾姆放眼2024 要走雷根而非川普路線

有意角逐2024共和黨總統初選的南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)。美聯社

華爾街 日報6日報導，有意角逐2024共和黨 總統初選的南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)，是最新一位受邀前往加州西米谷(Simi Valley)的雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)發表演說的共和黨知名人物；諾姆對於共和黨前途發展將走雷根路線，而非川普 路線。

報導指出，諾姆在雷根總統圖書館發表演說中，將提到中國在美國的投資，已對美國食物供應形成威脅。根據諾姆講稿：「他們現在紛紛買下我們的化學原料、肥料以及處理廠，這些都是讓食材能在超市上架的重要環節。當另一個國家幫我們生產食物的時候，他們便控制了我們的糧食。當他們控制我們糧食的時候，等於就控制了我們。」

50歲的諾姆向來支持前總統川普，但華爾街日報分析，諾姆6日晚間在雷根總統圖書館發表演說，暢談心目中的共和黨願景時，可能對於川普隻字不提。

根據華爾街日報取得諾姆講稿，演說當中完全沒有提及川普。諾姆接受訪問時也說：「我並沒有要特別提到他。」

諾姆表示，共和黨身為一個政黨，是以長期發展界定地位，共和黨支持各種信念與價值，並不是只追隨特定人物。

除了諾姆之外，另一位傳出可能角逐共和黨2024總統初選的女性則是前任美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。

看好在今年11月可望輕鬆連任州長選舉的諾姆表示，如果川普宣布再次參選總統，將會全力支持。她說，目前正在寫書，出版時間預訂今年6月，「我希望大家能更了解我一些，讓大家知道有時候關於我的各種報導，不見得都是真的」。

諾姆講稿指出，拜登總統外交政策軟弱，導致俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)膽大妄為，俄烏戰爭因此出現。

「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)2021年2月進行的模擬民調(straw poll)顯示，當候選名單未包括川普的時候，諾姆在有意角逐共和黨2024年總統初選的名單當中排名第二，僅次於位居第一的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

「保守派政治行動會議」今年2月再度進行模擬民調，諾姆支持度則從2021年2月的11%，跌落至只剩3%。