莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

疫苗 全球取得機制（COVAX）和非洲聯盟5日證實，已拒絕加購莫德納 （Moderna）的新冠疫苗，反映出由於疫情減緩，新冠疫苗的需求也隨之下滑。莫德納股價5日在美股開低走低，目前跌4.4%，報每股162美元。該股上季便已跌入熊市，今年來跌近35%。

其他疫苗廠股價也同步走軟，德國BioNTech（BNT）的ADR在美股午盤左右跌逾1%，今年來已跌28.8%，諾瓦瓦克斯（Novavax）更慘，目前跌逾9%，今年來股價腰斬。

非洲聯盟和COVAX之所以不再加購疫苗，主要是開發中國家的物流問題仍難以解決。先前全球大搶疫苗時，這些國家搶不贏歐美富國，如今他們依然面臨資金不足、人民對疫苗仍存疑，加上供應鏈障礙等等問題，使得疫苗無法配送出去。

而莫德納的mRNA疫苗之前供不應求，如今情勢整個逆轉，投資 人自然也就轉頭離去。

不只莫德納，受利率上升且大型製藥公司收購放緩等因素打擊，美國生物科技類股的表現創多年來最糟，上季已跌落熊市。

隨著散戶和避險基金蜂湧至生技產業，這個類股在2020年春季開始飆升，因為生技業者競相研發新冠肺炎相關疫苗和藥物，受到投資人的密切關注。對生技股的殷切需求也協助推動了2021年首次公開股票（IPO）和創投公司投資的歷史性榮景。

然而在過去的一年裡，這場榮景淪為生技股的熊市。美國生技股指數SPDR S&P Biotech ETF在今年第1季下跌19.7%，相形之下，美股大盤標普500指數同期僅跌5%。自2021年2月觸頂以來，這項生技指數已跌近一半，而在同一期間標普 500指數上漲了15.7%。

跌得很兇的生技股包括德國生物製藥業者CureVac和諾瓦瓦克斯，這兩家公司的股票先前因有望開發新冠疫苗和藥物而飆升。Atea Pharmaceuticals的股價在去年10月慘跌三分之二，因為該公司與羅氏控股開發的新冠肺炎藥物未能通過測試。

生技投資人和分析師表示，自去年以來消費者物價通膨上揚和利率將走高的預期，降低了投資人對生技等高風險公司的熱情，而這些生技公司可能需要數年時間才能開發出有前景的藥物或轉虧為盈。生命科學避險基金Casdin Capital的創辦人兼投資長卡斯丁（Eli Casdin）說：「這是資本配置從高風險、非常注重未來的標的，轉向風險較低的標的。」