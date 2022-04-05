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大法官湯瑪斯之妻經營顧問公司 再爆利益衝突

記者顏伶如／綜合報導
大法官湯瑪斯的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)再捲入利益衝突。(美聯社)
大法官湯瑪斯的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)再捲入利益衝突。(美聯社)

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)再爆利益衝突。CNBC新聞頻道5日報導，維吉尼亞．湯瑪斯經營一家名氣不高的顧問公司，政治操守監督團體指出，湯瑪斯的顧問生意可能導致湯瑪斯在面對某些案件時，必須迴避。

維吉尼亞．湯瑪斯在2020年11月至2021年1月間共計發送29則簡訊給前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的消息上個月曝光後，引發輿論熱議。簡訊內容顯示，維吉尼亞．湯瑪斯逼迫梅杜斯協助推翻拜登獲勝的2020年大選結果。

根據媒體報導，眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會正在安排對維吉尼亞．湯瑪斯進行訪談。

CNBC新聞頻道5日報導，維吉尼亞．湯瑪斯經營的「自由諮詢顧問公司」(Liberty Consulting)，在湯瑪斯提交給最高法院的財產申報裡列為資產。

報導指出，根據生意往來紀錄、稅務報表、聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)登記及個人財報等多種資料比對，加上知情人物訪問發現，「自由諮詢顧問公司」客戶包括維吉尼亞州保守派人士，但是否有未曝光的客戶名單以及客戶背景是否與某些最高法院正在審理中的案件有關，則都有待釐清。

前總統布希(George W. Bush)任內的白宮道德操守律師潘特爾(Richard Painter)受訪時說，維吉尼亞．湯瑪斯的顧問公司生意「問題可能很大」。

潘特爾表示，最高法院並未要求大法官配偶公開申報收入所得，也未要求大法官配偶透露工作合作對象是否與最高法院審理案件有關，如此一來讓維吉尼亞．湯瑪斯的顧問公司生意對湯瑪斯形成利益衝突，湯瑪斯可能被迫必須迴避某些案件。

非營利選舉監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)法律總顧問派恩(Kedric Payne)指出，大法官配偶涉及的任何財務利益，都可能使得大法官必須迴避某些案件審理。

派恩受訪時指出，法律定義非常明確，大法官客觀公正立場若可能遭受質疑，就應該迴避案件審理，與大法官配偶的財務等利益有關的案件，總是引起外界高度疑慮，可能因此要求大法官必須迴避。

哈芬登郵報(Huffington Post)報導，自從1990年代以來，湯瑪斯總統迴避審理案件共計54次，其中有17次是因為可能與湯瑪斯兒子形成利益衝突有關。

維吉尼亞．湯瑪斯日前接受保守派新聞網站「華盛頓自由燈塔」(Washington Free Beacon)專訪時，駁斥經營顧問公司可能對湯瑪斯帶來利益衝突的說法。

她說：「我們各自發展個人事業，有著自己的想法與意見。」她表示，湯瑪斯並不會跟她討論大法官工作，「我也不會讓他捲進我的工作」。

CNBC新聞頻道報導，「自由諮詢顧問公司」座落於郊區裡不起眼的單排商業區(strip mall)，客戶名單包括極右派智庫「安全政策中心」(Center for Security Policy)、「忍無可忍政治行動委員會」(FedUp PAC)等。

維吉尼亞州 大法官 白宮

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