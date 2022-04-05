ABC：特勤局為保護杭特拜登 月花3萬租馬里布豪宅

ABC報導，美國特勤局為保護拜登總統次子杭特‧拜登(左)，每月花費3萬多元在加州馬里布(Malibu)租用豪宅，供特勤局幹員使用。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)報導，美國特勤局(Secret Service)為保護拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)，每月花費3萬多元在加州馬里布(Malibu)租用一棟豪宅，供特勤局幹員使用。

報導指出，消息人士指出，特勤局租用馬里布豪宅已經將近一年，目的是為了讓特勤局探員工作方便，就近為杭特‧拜登及其家人提供維安。

房地產登記資料顯示，杭特‧拜登在馬里布居住的出租度假式豪宅有四房三衛、附有游泳池、SPA、寬敞庭院、專業等級廚房及180度海景，月租開銷約2萬元。

報導指出，特勤局租用豪宅有六房六衛，內有健身房、游泳池等。

退休特勤局幹員、美國廣播公司時事評論員米哈列克(Don Mihalek)說，特勤局在馬里布租用豪宅的花費，算是執行任務的正常開銷。他指出，根據聯邦法律，特勤局有義務保護總統、第一家庭以及總統特別指定對象的人身安全。

米哈列克表示，列在特勤局保護名單上的對象，不管居住地點在哪裡，特勤局通常必須就近以當地市價租下房子。他表示，特勤局在拜登總統位於德拉瓦州 威明頓(Wilmington)住家附近，以及德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)度假小屋附近，也都租有房子。

米哈列克說，特勤局為了第一家庭成員維安而租用房子，慣例由來已久，「只不過，現在房地產市場蒸蒸日上，導致租金水漲船高」。

美國廣播公司報導，杭特‧拜登稅務問題受到聯邦調查曝光，連帶使得他在加州的生活受到矚目。消息人士指出，過去幾個月間，多位證人已向德拉瓦州威明頓大陪審團提供證詞，說明杭特‧拜登擔任烏克蘭天然氣公司Burisma董事期間的收入細節。

前總統川普 任內，特勤局為了保護川普及川普家庭，要求增加6000萬元預算，其中有2700萬元用於在紐約市川普大樓(Trump Tower)川普私人住所的維安開銷。

華盛頓郵報先前報導，川普執政期間，特勤局為了執行任務，在川普房地產累計花費至少120萬元，例如特勤局幹員在川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)每晚650元的住宿開銷，還有在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)租用度假小屋每月1萬7000元的花費。

米哈列克說：「杭特‧拜登住在馬里布，當地生活開銷可觀，川普子女也一樣，他們住的地方花費水平都比較高。」