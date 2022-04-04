國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

去年1月6日國會暴亂關鍵八小時，白宮紀錄和通聯雖空白，但媒體拼湊了前總統川普在當天上午11時到下午7時這段期間的一舉一動。（Getty Images）

美聯社還原驚駭美國民主的去年1月6日國會暴亂關鍵八小時，不服輸的川普 總統發表煽動演說，憤怒的川普支持者遊行至國會山莊，衝破國會大門並與警方發生暴力衝突，部分川粉怒吼「吊死(副總統)潘斯」，議員慌忙逃命，川粉阿什利•巴比特(Ashli Babbitt)在混亂中遭槍擊身亡。

國會暴亂調查以來，諸多事實浮上檯面，但即使總統的行動與通聯紀錄在白宮 密切監督之下，拼湊川普在當天上午11時到下午7時這段期間的一舉一動仍不容易。

美聯社、華盛頓郵報和哥倫比亞廣播公司新聞網彙整證詞、匿名官員和目擊者說法，釐清白宮空白的八小時，究竟發生什麼事。

去年1月6日 上午11時8分 川普在橢圓辦公室致電潘斯

去年1月6日國會暴亂關鍵八小時，白宮紀錄和通聯雖空白，但媒體拼湊了前總統川普在當天上午11時到下午7時這段期間的一舉一動。川普直到當天下午4時17分才釋出預錄演說畫面。（Getty Images）

川普上午11時8分進入橢圓辦公室，當時約400名川粉聚在國會外；川普致電潘斯，這是他們當天唯一一次交談，但談話並不融洽；川普要求潘斯拒絕承認2020年大選結果，潘斯拒絕，川普不爽。

川普11時38分離開白宮，轉往橢圓形草坪發表演說；他57分上台，講到下午1時15分結束；就在川普激昂的演說結束同時，國會警察呼叫支援，稱暴徒襲警。

川普是否如他所言，與支持者共赴國會，起初不得而知，但官方紀錄顯示，總統車隊駛回白宮；白宮備忘錄紀載，川普下午1時21分與貼身侍從見面。

下午2時11分 潘斯撤離國會

去年1月6日國會暴亂關鍵八小時，白宮紀錄和通聯雖空白，但媒體拼湊了前總統川普在當天上午11時到下午7時這段期間的一舉一動。當天下午1時許，暴徒衝入國會。（美聯社）

在國會現場，國會警察局長桑德(Steven Sund)請求國民兵支援；國會下午2時封鎖，潘斯於2時11分撤離，國會領導人15分疏散，巴比特43分試圖闖進議場遭槍擊喪命。

這段期間，沒有官方文件記載川普在哪做啥，直到下午4時3分才有日誌顯示，川普在玫瑰花園發表另一場演說。

幕僚表示，川普這段期間也沒閒著，忙著聯繫議員，看電視新聞報導。

下午3時14分 川普推文呼籲和平、幕僚聯絡不上

去年1月6日國會暴亂關鍵八小時，白宮紀錄和通聯雖空白，但媒體拼湊了前總統川普在當天上午11時到下午7時這段期間的一舉一動。當天下午1時許，暴徒衝入國會。（Getty Images）

國會暴亂景象傳遍國際後，川普下午3時14分推文，呼籲在國會的每個人保持和平，別訴諸暴力；隨後，川普獨自待在橢圓辦公室飯廳，看電視播報的暴亂景象，有時甚至會看重播。

有許多幕僚亟欲聯繫川普未果，只能轉而聯繫白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)和發言人，或是透過推特標記，試圖「呼叫」川普。

梅杜斯應接不暇，接連收到議員、福斯新聞記者，甚至川普孩子的訊息，內容包括「抗議人士強襲國會，川普要說什麼嗎？」、「我們全都很無助」等。

川普長子小唐納 寫道，「他(川普)必須盡快譴責這件鳥事。」梅杜斯回覆道，「我同意，在努力了。」

小唐納狂傳訊息，敦促父親採取行動，「我們需要白宮演說，他必須出面，太扯、失控了。」

下午4時8分 川普走出玫瑰花園

去年1月6日國會暴亂關鍵八小時，白宮紀錄和通聯雖空白，但媒體拼湊了前總統川普在當天上午11時到下午7時這段期間的一舉一動。川普直到當天下午4時17分才釋出預錄演說畫面。（美聯社）

下午4時8分，川普走出玫瑰花園，17分釋出預錄演說畫面，強調和平與法治，並要支持者回家；然而，川粉對川普的話充耳不聞，事情完全失控，國會大樓直到下午5時34分才重回執法人員掌控。

傍晚6時1分，川普重申選舉舞弊並要大家「永遠記得這一天」，他27分回到官邸並致電律師團。

當晚8時，國會恢復議程，選舉人團計票進行到翌日清晨3時40分，認證拜登勝選。