跨性別運動員爭議 將讓科羅拉多州席次由藍轉紅？
從2006年以來，民主黨在科羅拉多州選舉占有較多優勢，但跨性別運動員近來引發爭議，卻讓共和黨陣營找到批評現任民主黨籍科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)的著力點，共和黨籍挑戰者直指科州席次有機會從此「由藍轉紅」。
2008年曾代表美國隊角逐北京奧運現代五項運動(Modern Pentathlon)項目比賽的43歲退休運動員布瑞米爾(Eli Bremer)上周宣布參加共和黨初選，爭取機會在今年期中選舉迎戰班奈特。
布瑞米爾接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，跨性別運動員引發爭議，例如賓州大學(University of Pennsylvania)跨性別選手莉亞．湯瑪斯(Lia Thomas)上個月在國家大學體育協會(NCAA)500碼自由式游泳比賽女子項目奪冠，可能是科羅拉多州在2022期中選舉從「藍州」變成「紅州」的重要轉捩點。
湯瑪斯原本為男性，這次以跨性別身份角逐女子項目比賽。福斯數位新聞報導，湯瑪斯過去參加男子項目游泳比賽時，排名全國第462名。
布瑞米爾說，過去民主黨經常以「對女性開戰」、「沒有為保護婦女權益挺身而出」的文宣攻勢抨擊共和黨，但現在隨著跨性別孕動員爭議話題延燒，情勢完全逆轉。
他說，班奈特沒有大力推動旨在保障運動選手權益的參院第2330號(S. 2330)法案。
布瑞米爾說：「班奈特拒絕與婦女站在同一陣線，這點在11月的期中選舉時，可能成為關鍵影響。」
他也表示，絕大多數民主黨員也認為有問題，左派人士變得越來越匪夷所思，聲稱湯瑪斯參加女子項目比賽並不具有先天優勢，「不能否認的是，男人在生理上原本就占有優勢，尤其是青春期結束後」。
不過，班奈特發言人則反駁表示，班奈特不但在口頭表決(voice vote)時為第2330號法案投下同意票，還推動另一項保障運動員權益的法案。
總部位於科羅拉多州的智庫機構「獨立研究中心」(Independence Institute)主席卡爾達拉(Jon Caldara)分析，雖然許多民眾對跨性別人士予以支持，但湯瑪斯的參賽是不公平的，「以男性身分參賽時全國排名440多名，但憑著女性的性別認同參賽，就拿到第一名了」。
卡爾達拉說：「某些人口口聲聲說著爭取公平，但這起事件其實是不公平的。」他說：如此狀況不但殘酷，而且是反對女性，「我認為女孩子應該有屬於她們的體育賽事，我也相信絕大多數科州民眾同意這個看法」。
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