美駐聯合國大使：將要求把俄國踢出人權理事會

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德今天表示，美國將要求聯合國大會將俄羅斯踢出人權理事會。(美聯社)

烏克蘭 指控俄羅斯 軍隊在布查鎮（Bucha）屠殺平民數百人後，美國駐聯合國 大使湯瑪斯-葛林斐德今天表示，美國將要求聯合國大會將俄羅斯踢出人權理事會。

俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會三年任期的第二年。

聯合國大會193個會員國只要有2/3的票數通過，即可將在理事任期內持續犯下嚴重系統性侵害人權行徑的國家逐出。

湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天在羅馬尼亞首都布加勒斯特表示：「俄羅斯參與人權理事會是個笑話。」

「而且是錯的。這正是為什麼我們認為現在是聯合國大會投票表決將他們踢出的時候。」

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今，聯合國大會已通過2項譴責俄羅斯的決議案，至少140個國家投下贊成票。莫斯科聲稱，俄羅斯在烏克蘭展開「特殊軍事行動」，目的在摧毀烏克蘭的軍事基礎建設。

湯瑪斯-葛林斐德在視察羅馬尼亞如何因應大批湧入的烏克蘭難民時表示：「我要對這140個勇敢團結的國家說：從布查流出的影像，以及烏克蘭境內遭破壞，要求我們現在言出必行。」

布查副市長表示，俄軍撤退後發現的300多具屍體中有50具遭俄軍以私刑處決。

路透社表示，未能獨立驗證這些數據，或證實誰要為殺害這些居民負責。

聯合國大會只有一次將會員國踢出人權理事會，是2011年3月一致通過將利比亞逐出人權理事會。當時效忠利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天表示：「烏克蘭布查鎮街頭屍體橫陳和草草埋葬在墓塚的影像令人怵目驚心。」

「這個地區還有其他地區傳出的消息引發嚴重且令人不安的問題，涉及可能的戰爭罪，以及嚴重違反國際人權法。」

布查當局表示，他們不得不挖一個公用的幕塚，將街頭的屍體埋葬。這些屍體有些在被發現的時候雙手遭到捆綁，這些駭人聽聞的影像在全世界引發震撼。

這場殺戮的規模仍有待進一步瞭解，但烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示，目前已經發現了410具平民的屍體。

聯合國3日表示，現場工作人員還未能確定烏克蘭官員通報的死亡人數和其他細節。

巴舍萊表示：「重點是所有的屍體要發掘出來及辨識身分，這樣才能通知受害者家屬，及確定確切的死因。應該採取所有措施，以保存證據。」