聯邦取消美墨邊境直接遣返令 3共和黨執政州提告

亞利桑納州、路易斯安納州、密蘇里州三州的檢察長表示,法典第42卷公共衛生規定遭到取消之後,將對各州帶來嚴重衝擊。圖為2月亞利桑納州邊境的移民。(美聯社)

拜登 政府將於5月23日結束前總統川普任內美國疾病管制暨預防中心(CDC)2020年3月發布,援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定將美墨邊境 遭取締無證移民一律遞解出境的直接遣返措施。三個共和黨執政州亞利桑納州、路易斯安納州、密蘇里州4日宣布,已針對聯邦政府取消法典第42卷直接遣返令提告。

福斯新聞網(Fox News)報導,來自亞利桑納州、路易斯安納州、密蘇里州三州的檢察長4日表示,已針對聯邦政府取消法典第42卷直接遣返令提告,因為拜登政府取消規定的手段並不合法,法典第42卷公共衛生規定遭到取消之後,將對各州帶來嚴重衝擊。

訴狀中寫道,拜登政府的邊境政策雜亂無章,法典第42卷公共衛生規定是唯一能夠避免嚴重混亂的安全防線,一旦驟然取消,後果不堪設想。

根據法院紀錄,共和黨籍亞歷桑納州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)、共和黨籍路易斯安納州檢察長蘭德里(Jeff Landry)、共和黨籍密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)向路易斯安納州西區美國聯邦區域法院遞狀,被列為被告的包括疾管中心、疾管中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)、聯邦衛生部、衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)、國土安全部、國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection,CBP)、海關與邊境保護局局長馬努斯(Chris Magnus)、美國移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE)、移民及海關執法局局長強生(Tae Johnson)、美國國籍暨移民局 (U.S. Citizenship and Immigration Services,USCIS)、國籍暨移民局局長賈杜(Ur M. Jaddou)、美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)、邊境巡邏隊代理隊長奧提茲(Raul Ortiz)、司法部、司法部長加蘭德(Merrick Garland)以及拜登總統。

根據統計,從2020年3月以來,川普政府及拜登政府共計將170萬人次無證移民直接驅逐出境,遣送到墨西哥或無證移民祖國,並未予以向美國政府申請庇護的機會,案件也未經過移民法官處理。

知情官員表示,援引美國法典第42卷的措施取消之後,所有無證移民在美墨邊境遭取締後都不會再被直接遣返。