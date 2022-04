警方表示,加州 首府沙加緬度市(Sacramento)今天凌晨發生槍擊 案,至少6死9傷。

綜合CBS及11 Alive報導,槍案地點為市中心鬧區,有許多餐廳酒吧,現場影像顯示民眾尖叫逃跑。

沙加緬度警方在推特 (Twitter)發布聲明:「警方找到至少15名槍擊案被害人,其中6人已經死亡。」

警方稍早呼籲民眾遠離事發區域,「因大批警力將留在現場」。

#BREAKING: New video from the shooting in downtown Sacramento, California appears to capture fully automatic gunfire. Up to 6 fatalities reported at this time. pic.twitter.com/oHUFea5vF6