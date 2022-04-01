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當前經濟強健 股指開季走升

通膨亂象…新車加價賣 二手車也飆漲

中央社╱舊金山1日專電
通膨時代的美國，買新車殺價的情形不再，而是要加價搶購。圖為加州聖克拉拉郡一處車商。(中央社)
通膨時代的美國，買新車殺價的情形不再，而是要加價搶購。圖為加州聖克拉拉郡一處車商。(中央社)

供需失衡、晶片短缺，目前在美國買車大不易。一位打算買休旅車的消費者聞知要加價2萬元才能買新車，嚇得暫緩計畫；至於二手車，價格上漲逾4成，同樣讓消費者卻步。

「到哪裡買車才買得到呢？」中央社記者派駐地的鄰里互助平台上，剛從英國搬來的麥西（Maisie）提問求救，她想買二手車，走一圈車市後發現，車子超出預算；而且除非手頭有超過5000元「現金」，否則修車廠不願意幫忙維修。

「現在不管買新車、舊車都不是好時機」。名為巴圖力（Pathuri）的鄰居回應，他新來乍到加州聖荷西（San Jose）沒多久。他分享，去年12月若要買新車，必須另外加價3千至4千元，今年一月後，加價的價碼降到1千至2千元，「已經稍有緩解」。

「買新車不僅沒折扣還要加價」，這不僅是加州，且是全美國許多人經歷的現象。

網路新聞媒體 Vox 3月24日報導，新澤西州一對夫妻打算買輛新的賓士休旅車，他們探尋的第一家經銷商要求比車廠建議售價高出2萬元，這讓他們嚇到、禮貌性拒絕。再去問另一家銷售商，答案是需要加價1.5萬元，於是他們決定暫緩買車計畫。

消費者的需求大、市面上新車不足，供需失調讓車商有籌碼。以往在美國買新車可以殺價，拿到比車廠建議售價更低的價錢，現在不僅沒折扣，稍有遲疑就買不到。

消費者研究公司艾德門茲（Edmunds）資深經理德魯瑞（Ivan Drury）告訴Vox，「如果你不買，後面還有3個人排隊等著買，他們願意比你的出價再追高一、兩千元買走」。

美國汽車評價公司「凱利藍皮書」（Kelley Blue Book）指出，今年2月新車平均價格為4萬6085元，比去年同期高出5000元以上。

根據消費物價指數（Consumer Price Index），過去一年美國消費者在購物、服務和買新車方面多付了12.4%費用。

通膨環境中，到底什麼原因導致物價上揚，爭論不休。部分美國民主黨人和學者認為，「企業貪婪」是原因之一，商家逮住機會提高獲利，有些東西貴得離譜，事實上並不需要這麼貴的價錢。德魯瑞直指，車商哄抬車價的做法是「資本主義」作祟。

有些經濟學家則認為，「供應鏈問題、需求提高」是物價飆高的原因，企業貪婪並不是疫情時代的產物。佛羅里達州新學院（New College of Florida）經濟與環境研究助理教授保羅（Mark Paul）的看法是，「市場混亂造就車商向消費者收取暴利」。

更有甚者，新車市場的亂象殃及二手車市。以美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）2月公布的數字，去年1月到今年1月，二手車價格上漲40.5%。

已經有車的人可以暫緩買車計畫，剛拿到駕照或跨國搬遷的人則沒有那麼容易。在晶片短缺與供應鏈問題完全紓解之前，想有輛車代步得尋求更多元的管道。

在鄰里互助平台上，易夫（Eve）說，她聽從技師建議，買一輛保險公司認定為「全毀」的「報廢車」，維修後再開；但這種做法對汽車保費、日後維修皆有風險。另有人主張買電動車，像是特斯拉（Tesla）直接賣給消費者，不會亂喊價，只是一樣要耐心等待。

二手車 加州 休旅

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