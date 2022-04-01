聯邦上訴法官裁決 TJ高中可用新方式招收2026屆新生

TJ高中2021年開始以新錄取制度招生，但該制度不斷受到法律挑戰和亞裔社區反對。（記者張筠 / 攝影）

全美知名的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)招生 新政持續受到挑戰，但聯邦上訴法官本周以2比1的結果裁決允許該校繼續以改革後的方式來錄取2022年入學的新生，表示新一屆招生已在推進，若立即中斷會擾亂整個錄取秩序，甚至影響教學。

維州費郡公校 教委從2021年開始以新的「綜合評估」方式招收2021年秋季入學的新生，但該政策持續受到以華裔為主的亞裔社區的反對，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)2月也裁決TJ高中的招生政策存在非法的「族裔平衡」(racial balancing)，且用「不透明」的方式將學生家庭收入、英語水平等納入招生標準，因此該錄取制度必須終止。

費郡公校教委因此提出上訴，並要求法院推遲希爾頓的裁決，表示因TJ高中的新一屆招生工作已開始，若立即廢除錄取制度將擾亂行政作業和各項教學，希爾頓拒絕了費郡公校教委的這項請求。

不過聯邦第四巡迴上訴法院的三名法官在3月31日以2比1的結果判決表示，在上訴待決期間，費郡公校教委的請求滿足法律規定，且公校官員的要求合理，因此費郡公校系統(FCPS)目前仍可沿用改革後的新政策來為TJ高中招生，避免正在進行的招生工作陷入混亂；費郡公校教委表示，此裁決將允許TJ高中今年春天繼續以改革後的新方式來錄取2026屆學生。

聯邦第四巡迴上訴法官海登斯(Toby Heytens)在判決書中表示，他「嚴重懷疑」希爾頓的裁決，不認為TJ高中改革後的招生政策存在歧視 的目的，「在我看來，上訴人費郡公校教委很可能成功」。

不過該上訴法院的另一位法官魯辛(Allison Jones Rushing)在反對意見書中說，在上訴待決期間擱置希爾頓的裁決「不符合公共利益」，她表示，臨時終止招生政策帶來的影響「根本不能與侵犯公眾的憲法權益相提並論，且每個人最終都無法從有歧視目的的招生政策中受益，即使是暫時在申請中受挫的學生及其家人也不例外。」

提告費郡公校教委的家長代表和「TJ聯盟」(Coalition for TJ)表示，聯邦上訴法官的裁決犯了「重大錯誤」，「如果該裁決成立，全美第一名的公立高中將以歧視性的招生方式錄取第二批學生。」

TJ高中錄取改革從開始至今就備受大華府各地關注，族裔和招生議題也在全美各地惹議，今年1月美國最高法院同意受理哈佛大學是否在招生中歧視亞裔的案件。