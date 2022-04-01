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眾院通過胰島素價格上限 每月不得超過35美元

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眾院通過胰島素價格上限 每月不得超過35美元

中央社華盛頓31日綜合外電報導
聯邦眾議院今天通過一項法案，將把胰島素價格限制在每月35美元以內。圖為禮來公司出產的胰島素。路透
聯邦眾議院今天通過一項法案，將把胰島素價格限制在每月35美元以內。圖為禮來公司出產的胰島素。路透

聯邦眾議院今天通過一項法案，將把胰島素價格限制在每月35美元以內。這對美國數百萬糖尿病患來說是個福音，因為他們通常每月得花好幾百美元買胰島素。

法新社報導，藥品定價問題多年來一直困擾著美國政界人士。在所有工業化國家中，美國的年醫療支出最高，達人均約1.1萬美元。

眾議院以232票贊成和193票反對，表決通過該法案，將患者的胰島素自付費用限制在每月35美元。

根據路透社，目前這款救命藥物的一個月平均藥價為375美元，最高可達1000美元，導致部分病患略過所需劑量。

在眾議院辯論期間，負責監督衛生政策的委員會主席、民主黨眾議員帕隆（Frank Pallone）說：「任何病患都不該因為負擔不起費用而對胰島素省著點用，這會讓病患有健康風險，在某些情況下，甚至會付出喪命代價。」

該法案將要求私人醫療保險公司將一個月胰島素供應價格設定在不超過35美元，或計劃協商價格的25%，以較低的價格為準，從2023年開始對部分患者實施，2024年普及所有病患。

根據美國衛生及公共服務部（Health and Human Services Department）委託的2020年一項研究，美國有740萬成年人使用胰島素來控制糖尿病，而美國胰島素的成本是其他富裕國家的8倍。

美國眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）說：「這是個民生議題：民眾有辦法支付帳單嗎？對我們來說，這是朝（政府）能夠談判降低胰島素以外藥品價格的方向邁出的一步。」

眾議院以232票對193票通過這項法案，部分共和黨人也加入民主黨陣營投下贊成票，目前法案送交參議院審議。

目前還不清楚是否有任何法案能獲得在參議院所需的共和黨10票支持，但關於這個影響到全體選民的問題，一些反對黨議員也表現興趣。

阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）告訴美國新聞網站Axios：「我支持這種讓我們能夠真正幫助人民的法案，太多的人每月支付數千美元來維持生命。」

賽諾菲（Sanofi SA）、禮來（Eli Lilly and Co）與諾和諾德公司（Novo Nordisk）這3家公司的胰島素，在美國市占率約90%。「人造」人類胰島素早在1920年代發明，但消費者成本卻逐年增加。

眾議院 共和黨 糖尿病

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