美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

蘋果公司已要求員工4月11日起，陸續重回辦公室上班。但最新數據顯示，美國各大城辦公大樓使用率仍偏低，與更多勞工希望能彈性上班的現況呼應。美聯社

從許多方面來看，過去兩年來被疫情打亂的美國人日常生活已重返常軌，商店、餐廳和酒吧全都重新營業，口罩指引分階段取消，還在執行的防疫限制寥寥可數，連籃網明星後衛厄文 （Kyrie Irving）也能上場打球了。

財經網站MarketWatch報導，美國經濟各方面幾乎都恢復正常，但有個地方是明顯例外：辦公室。

客戶遍布全美138個城市、2,600棟大樓的保全公司Kastle說，目前美國辦公大樓每周使用率平均只有40%。儘管各地情況有別，但只有德州 奧斯汀都會區的占用率高於50%。聖荷西和舊金山都只有30%出頭。

相形之下，其他方面已大致恢復正常。美國運輸安全管理局（TSA）的資料顯示，航空運量只比2019年的水準低10%左右。飯店住宿價格也已回升。

DataTrek Resources共同創辦人Nicholas Colas指出，辦公大樓使用率依然偏低，與勞工 在就業市場占上風的現況呼應。他說：「許多企業希望員工重返辦公室，但也明白不能在這個議題上強行施壓，否則可能冒著員工流動率增加的風險。許多勞工希望－甚至要求－彈性工作安排，讓他們有時候或總是能繼續在家上班。」

他表示，辦公大樓使用率低，顯示勞動市場情況仍吃緊。彈性上班有個好處：省下通勤交通費，對家庭預算不無小補，有助於抵銷物價上漲的衝擊。