庫許納被眾院國會暴動調查委員會約談逾6小時

前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(Jared Kushner)31日接受國會暴亂事件特別委員會約談超過六小時。(Getty Images)

國家廣播公司(NBC)報導，知情人士透露，眾院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會約談了第一名川普 家族成員，同時也是曾在川普政府位居高官的川普家人；前白宮 資深顧問、川普女婿庫許納 (Jared Kushner)31日接受委員會視訊約談超過六小時。

報導指出，庫許納是自願接受約談。前總統川普先前曾表示，自己遭到眾院國會暴動調查委員會展開「獵巫行動」。

知情人士透露，庫許納31日接受視訊約談時，態度友善且相當配合。對於調查人員的詢問，庫許納親自回應，並沒有交由律師代答。

調查委員會成員之一、民主黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員路里亞(Elaine Luria)接受MSNBC新聞頻道訪問時說：「庫許納對於與媒體報導有不同看法的地方，主動提供訊息供我們查證，也提供資料做為佐證。」

庫許納發言人並未回應國家廣播公司採訪要求。

對於庫許納接受調查委員會詢問，白宮公關主任凱特‧貝汀費爾德(Kate Bedingfield)答覆媒體詢問時說，白宮已決定庫許納證詞並不受行政特權(executive privilege)保護。白宮立場代表著庫許納面對委員會詢問曾與川普之間的交談或互動時，必須說明原本被列為機密的內容。

調查委員會究竟詢問庫許納哪些問題，目前無法得知。根據媒體報導，眾院調查委員會希望掌握川普聲稱贏得2020年總統大選的更多內情，以及與2021年1月6日國會暴動有關的更多訊息。

國會暴動當天，庫許納正在從沙烏地阿拉伯返回華府的途中。庫許納的妻子、川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)則在白宮裡，並曾與川普見面。

報導指出，調查委員會約談庫許納之前的準備詢問題目，包括庫許納是否在國會暴動發生之前，與保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)有任何協議。

國家廣播公司報導，目前調查委員會正與伊凡卡‧川普接洽，希望她主動接受詢問。調查委員會成立以來，到目前為止已約談數百名證人，並發布數十張傳票。