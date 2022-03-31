台灣爭取加入印太經濟架構 戴琪：還在討論中

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。Getty Images

美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）31日在聯邦參議院財政委員會表示，美國尋求經濟參與印太地區，即將推出的「印太經濟架構」（IPEF）將包含地區和整體貿易政策的創新元素；對於台灣爭取加入IPEF，戴琪說，還未決定IPEF的參與方，還在討論中。

行政院政務委員鄧振中3月9日在華府智庫活動表示，台灣期盼成為IPEF的一員，民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）詢問戴琪如何回應。

戴琪表示，美國正與有興趣參與的各方廣泛討論，實際參與情形還在考慮中，到目前為止還沒有任何決定。

戴琪說，美台去年重啟閒置了5年的貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，台灣是美國主要貿易夥伴，也是整體上不可或缺的夥伴。

白宮發言人莎奇日前，美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）與戴琪團隊正與美國合作夥伴，共同制定IPEF，將囊括貿易便利化、數位經濟標準、彈性供應鏈等重要議題；但至今仍未公布。

有議員詢問美國籌組IPEF時，是否考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），戴琪否認這項可能性，她說，美國追求經濟參與印太地區，但非CPTPP。

此外，議員們關切美中貿易關係，詢問戴琪要如何確保中國落實美中第一階段貿易協議 ，戴琪說，過去數月以來與北京的對話聚焦在採購成果，據她所知，對話非常困難，但美國不會關閉對話大門。

戴琪說，美國不考慮下一階段貿易協議，現在除了關注中國落實現有協議的採購承諾外，也會協議未涵蓋的智慧財產及相關技術被迫轉移等重要問題。