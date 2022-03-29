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FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

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FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

編譯郭宣含／綜合29日電 
聯邦食品暨藥物管理局29日授權，50歲以上的美國人可在接種首劑補強針至少四個月後，再接種第二劑輝瑞或莫德納的補強針。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局29日授權，50歲以上的美國人可在接種首劑補強針至少四個月後，再接種第二劑輝瑞或莫德納的補強針。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)29日授權，50歲以上的美國人和免疫系統嚴重受損的特定年輕人，可接種第二劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）的補強針，但必須離接種第一劑補強針至少四個月。

聯邦疾病防治中心(CDC)29日稍後建議，符合資格者可選擇是否接種第二劑補強針，CDC不再催促這群人盡快接種，不過CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示：「他們現在接種第二劑補強針受益最大。」

約有數百萬名美國人符合接種第二劑補強針的資格。

選打單劑型嬌生疫苗與追加劑的民眾，也可再追打一劑mRNA疫苗。

疫情邁入第三年，據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國累計確診新冠肺炎病例數29日突破8000萬例，死亡人數超過97.8萬人。據CDC數據顯示，美國近7日日均新增病例數約2.7萬人、日均死亡人數為690人。 　 　

由於疫苗效力會隨時間降低，部分國家陸續建議年長者或高危族群施打第四劑疫苗（亦即第二劑追加劑），包括瑞典、以色列與智利，美國今天也加入行列。

FDA生物製劑評估暨研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，目前證據顯示，年長者與免疫不全民眾體內預防COVID-19重症的保護力，會隨時間部分減弱。根據新數據分析，施打第2劑莫德納或BNT追加劑，有助高危族群提高保護力。

此外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天也宣布，依據最新研究數據，先前接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗與追加劑的民眾，即日起得以再追打一劑mRNA疫苗。

CDC今天公布一份最新研究，比較嬌生與mRNA疫苗混打效力。在預防送急診方面，施打一劑嬌生疫苗效力僅24%，打兩劑嬌生效力雖提高至54%，仍遠不及施打一劑嬌生加一劑mRNA（79%），或接種3劑mRNA疫苗（83%）的效力。

在預防住院上，也出現類似結果。根據研究報告，上述疫苗組合效力分別為31%、67%、78%及90％。

CDC 聯邦疾病防治中心 莫德納

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