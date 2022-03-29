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新州12歲童死在校車上 死前曾幫叔叔清潔製毒用具

新州12歲童死在校車上 死前曾幫叔叔清潔製毒用具

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州一名12歲男童因為幫叔叔諾克斯(圖)清潔製毒用具，而且沒有戴手套，導致在過程中攝取過多有毒物質，最終死在校車上。(肯登郡檢察官辦公室照片)
新澤西州一名12歲男童因為幫叔叔諾克斯(圖)清潔製毒用具，而且沒有戴手套，導致在過程中攝取過多有毒物質，最終死在校車上。(肯登郡檢察官辦公室照片)

新澤西州格羅契斯特鎮(Gloucester Township)一名12歲男童因為幫叔叔清潔製毒用具，而且沒有戴手套，導致在過程中攝取過多有毒物質，最終死在校車上；肯登郡(Camden County)檢方日前向死者的叔叔諾克斯(Troy Nokes)提出多項指控，包括過失致死、危害兒童及販毒等。

檢方指出，男童的死因為藥物過量，尤其芬太尼成分特別高；在他死亡的前一個周末，他的叔叔諾克斯要求男童清理含有芬太尼(fentanyl)的製造器具，而根據目擊者的證詞，男童當下並沒有戴手套。

今年35歲的諾克斯已被指控過失致死、製毒引發死亡、持有毒品生產設備、雇用未成年參與販毒作業、危害兒童福利、擾亂證人、篡改證據、妨礙警方執法和嚴重襲警多項罪名。

據稱，校方在1月24日發現男童沒有生命跡象，便立刻通報緊急醫療單位。男童隨後被送往傑佛遜醫院(Jefferson Hospital)，之後又轉到費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)，卻還是回天乏術，院方在2月1日宣告男童死亡；當局與院方目前都未公布男童的身分，以及男童就讀的學校。

另一名女子喬安娜‧強森(Joanna Johnson)也在調查過程中遭到逮捕，被檢方指控企圖竄改證據，妨礙警方逮捕諾克斯；當局並未說明兩人的關係，但目前都被拘留在肯登郡懲教所(Camden County Correctional Facility)等待開庭前的聽證會。

全案本周仍在調查當中，當局呼籲民眾若有任何關於本案的資訊可致電856-225-8656通知肯登郡警探拉提莎‧瓊斯(Lateasha Jones)，或856-374-5718通知格羅契斯特鎮警探葛羅齊內克(Mark Grodzielane)。

新澤西州 費城 毒品

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