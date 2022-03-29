我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

拜登：儘管俄入侵烏克蘭 美仍快速落實印太戰略

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

中央社洛杉磯28日專電
洛杉磯時報痛批，史密斯(右)一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。(美聯社)
洛杉磯時報痛批，史密斯(右)一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。(美聯社)

影星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡上台打人，受到美國媒體譴責。洛杉磯時報痛批，史密斯一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。

「洛杉磯時報」28日刊出資深藝文記者布萊克斯頓（Greg Braxton）對這起事件的評論，稱本屆奧斯卡有許多非裔演藝人員擔綱要角，獲得榮耀，卻因為史密斯的行為而蒙上不光彩的陰影。

評論文章認為，本屆奧斯卡頒獎典禮原本是黑人明星大放光彩的一夜。包括典禮總監派克（Will Packer），天后碧昂絲（Beyonce）氣勢十足的開場演出，3名女性主持人當中有2名是黑人，以及6項提名的大片「王者理查」（King Richard）等，都讓黑人的聲音充分展現。

但是史密斯上台掌摑串場人克里斯洛克（Chris Rock）的脫序行為，搶走整場典禮的鋒頭，成為全球焦點「這個巴掌拍響了全世界」，「好萊塢頂級明星在電視直播的舞台上對另一名藝人公然施暴」。

奧斯卡史上不乏令人驚訝的脫稿演出，最經典的場面之一是影后荷莉貝瑞（Halle Berry）2003年擔任頒獎人，被上台領獎的最佳男主角亞卓安布洛迪（Adrien Brody）強吻。荷莉貝瑞多年以後回憶，她當時被嚇到，語帶不滿說「我真他媽不知道發生了什麼事」。

洛杉磯時報用荷莉貝瑞被強吻的這一幕做為對比，稱史密斯的行為同樣讓全場陷入一片尷尬，更諷刺的是，史密斯打人之後還上台領獎，在得獎感言大談愛與關懷，尷尬程度爆表。

評論指出，史密斯個人風光一時，卻讓他所感謝與試圖代表的威廉絲姊妹一家人非常沒面子。更深一層講，評論形容，史密斯的行為等同是為保守派勢力獻上大禮，讓那些反對「黑命關天」（Black Lives Matter）的陣營見獵心喜。

評論形容，可以想像福斯新聞（Fox News）的名嘴卡爾森（Tucker Carlson）在家穿著睡袍，看到史密斯打人的這一幕的時候，大概會說「看吧，白人才不會這樣打我們的黑人同胞，這就是黑人對黑人的犯罪，他們就是這樣互相打來打去」。

洛時評論說，史密斯的一掌代價很大，讓長久以來為了對抗系統性的壓迫而努力的黑人運動陣營元氣大傷。同時也讓奧斯卡在娛樂界的權威地位增添重大污點，尷尬程度不輸5年前發生的另一件醜事。

2017年奧斯卡頒獎典禮發生史上最大烏龍，因為工作人員拿錯信封，把最大獎最佳影片錯頒給「樂來樂愛你」（La La Land），直到得獎感言發表到一半，才緊急更正說得主是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。

評論指出，史密斯過度反應，不必然代表洛克的笑話有多高明，但史密斯身為好萊塢大咖明星，又是最佳男主角的熱門人選，大有機會可以在上台領獎時發言譴責洛克的笑話。

但史密斯訴諸暴力，致詞的時候沒有向洛克道歉，典禮之後在慶功宴上還能開心得跳舞。文章諷刺，「今天如果是白人上台打了黑人，他早就當場被要求退回獎座」。無論對史密斯長年經營的英雄形象，或對奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）都是雙輸。

黑人 奧斯卡 洛杉磯

上一則

美消費者信心指數 意外增強

延伸閱讀

紐約客談／史密斯的耳光 為亞裔添暴力陰影

紐約客談／史密斯的耳光 為亞裔添暴力陰影
NBA／詹皇腳傷 湖人季後賽不妙…網：遭逆轉 像挨史密斯巴掌

NBA／詹皇腳傷 湖人季後賽不妙…網：遭逆轉 像挨史密斯巴掌
男用長棍砸碎皇后區教堂玻璃 被控仇恨犯罪

男用長棍砸碎皇后區教堂玻璃 被控仇恨犯罪
一天中何時搭飛機最穩最舒服？機長透露理想時段

一天中何時搭飛機最穩最舒服？機長透露理想時段

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特，向慈善房屋組織國際仁人家園及其84家美國附屬機構捐出4億3600萬元。(美聯社)

豪捐4.36億元 貝佐斯前妻離婚後已捐款逾80億元

2022-03-23 09:12
新州女子艾莉絲‧傑特指控百貨量販店山姆俱樂部管理疏失，遺留葡萄在地上讓她踩到不慎滑倒；不過新州高等法院裁決山姆俱樂部不用負法律責任，因葡萄放置在密封的容器裡，並無管理不當。(Getty Images)

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

2022-03-28 18:11
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元

2022-03-24 22:15
佛州奧蘭多「圖標遊樂園」24日發生死亡意外，一名14歲男孩乘坐比自由女神像還高的「自由落體」設施(如圖)墜落，送醫後當晚死亡。(美聯社)

玩全球最高自由落體設施 14歲男孩摔死

2022-03-26 14:02
圖為最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)。美聯社

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

2022-03-25 09:43
病毒學家對於Omicron亞變種BA.2帶來的影響，出現不同聲音，但大幅解除防疫措施後，歐洲許多地區陷入新一波疫情。美聯社

歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐 恐預示美國疫情升溫

2022-03-25 09:55

超人氣

更多 >
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜
她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠
威爾史密斯道歉 IG貼文向克里斯洛克說「我錯了」

威爾史密斯道歉 IG貼文向克里斯洛克說「我錯了」