美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

洛杉磯時報痛批，史密斯(右)一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。(美聯社)

影星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡 上台打人，受到美國媒體譴責。洛杉磯 時報痛批，史密斯一掌讓奧斯卡添上污點，不管對黑人 運動或黑人在演藝圈的努力都是一大挫敗。

「洛杉磯時報」28日刊出資深藝文記者布萊克斯頓（Greg Braxton）對這起事件的評論，稱本屆奧斯卡有許多非裔演藝人員擔綱要角，獲得榮耀，卻因為史密斯的行為而蒙上不光彩的陰影。

評論文章認為，本屆奧斯卡頒獎典禮原本是黑人明星大放光彩的一夜。包括典禮總監派克（Will Packer），天后碧昂絲（Beyonce）氣勢十足的開場演出，3名女性主持人當中有2名是黑人，以及6項提名的大片「王者理查」（King Richard）等，都讓黑人的聲音充分展現。

但是史密斯上台掌摑串場人克里斯洛克（Chris Rock）的脫序行為，搶走整場典禮的鋒頭，成為全球焦點「這個巴掌拍響了全世界」，「好萊塢頂級明星在電視直播的舞台上對另一名藝人公然施暴」。

奧斯卡史上不乏令人驚訝的脫稿演出，最經典的場面之一是影后荷莉貝瑞（Halle Berry）2003年擔任頒獎人，被上台領獎的最佳男主角亞卓安布洛迪（Adrien Brody）強吻。荷莉貝瑞多年以後回憶，她當時被嚇到，語帶不滿說「我真他媽不知道發生了什麼事」。

洛杉磯時報用荷莉貝瑞被強吻的這一幕做為對比，稱史密斯的行為同樣讓全場陷入一片尷尬，更諷刺的是，史密斯打人之後還上台領獎，在得獎感言大談愛與關懷，尷尬程度爆表。

評論指出，史密斯個人風光一時，卻讓他所感謝與試圖代表的威廉絲姊妹一家人非常沒面子。更深一層講，評論形容，史密斯的行為等同是為保守派勢力獻上大禮，讓那些反對「黑命關天」（Black Lives Matter）的陣營見獵心喜。

評論形容，可以想像福斯新聞（Fox News）的名嘴卡爾森（Tucker Carlson）在家穿著睡袍，看到史密斯打人的這一幕的時候，大概會說「看吧，白人才不會這樣打我們的黑人同胞，這就是黑人對黑人的犯罪，他們就是這樣互相打來打去」。

洛時評論說，史密斯的一掌代價很大，讓長久以來為了對抗系統性的壓迫而努力的黑人運動陣營元氣大傷。同時也讓奧斯卡在娛樂界的權威地位增添重大污點，尷尬程度不輸5年前發生的另一件醜事。

2017年奧斯卡頒獎典禮發生史上最大烏龍，因為工作人員拿錯信封，把最大獎最佳影片錯頒給「樂來樂愛你」（La La Land），直到得獎感言發表到一半，才緊急更正說得主是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。

評論指出，史密斯過度反應，不必然代表洛克的笑話有多高明，但史密斯身為好萊塢大咖明星，又是最佳男主角的熱門人選，大有機會可以在上台領獎時發言譴責洛克的笑話。

但史密斯訴諸暴力，致詞的時候沒有向洛克道歉，典禮之後在慶功宴上還能開心得跳舞。文章諷刺，「今天如果是白人上台打了黑人，他早就當場被要求退回獎座」。無論對史密斯長年經營的英雄形象，或對奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）都是雙輸。