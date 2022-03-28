強化抗中 520億晶片法案參院版過關 將與眾院協商

參議院通過一項停滯已久的參議院版本法案，內容包含以520億美元強化半導體產業，還要強化美國對抗中國的競爭力。路透

參議院 28日通過一項停滯已久的參議院版本法案，內容包含以520億美元強化半導體產業，還要強化美國對抗中國的競爭力。這是啟動與眾議院 進行最終立法協商的關鍵一步。

參院以68票對28票的投票結果通過這項計畫，包含以520億美元的補助金和獎勵措施強化晶片製造，以及目標鼓勵創新，並在全球供應鏈危機之際，把關鍵產業帶回美國的條款。

參議院多數黨領袖舒默在投票前表示：「當談到5G、AI、量子運算、半導體、生物工程等等技術時，美國禁不起落居第二名。這項法案是邁向確保美國獨創性光明未來的必要一步，獨創性是總是協助我們領先。」

舒默與共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）去年提出這個法案的最初版本，儘管獲得半導體產業和白宮的支持，但立法進度停滯，因為白宮在鼓勵創新和製造業方面採取不同路徑。參議院聚焦發展新技術，眾議院則強調基礎研究和開發。

不過，眾議院和參議院的法案版本都包含為半導體製造業者提供520億美元緊急撥款。半導體業者準備在亞利桑那、德州、俄亥俄州和紐約州投資晶片製造廠，已公開促請國會採取行動。

舒默和眾議院議長波洛西現在可以開始談判折衷版本的法案，以便能在參眾兩院都獲得足夠支持而通過。然而，最終的措施不太可能在5月底前完成。

拜登 政府一直敦促國會趕緊通過上述立法，美國總統拜登也在本月初的國情咨文再度提起，商務部長雷蒙多則聘請一票前總統川普時代的前朝官員來推動國會相關立法事宜。

支持人士希望國會趕緊通過這套立法，協助美國對抗崛起中的中國；不過來自保守派和進步派的反對人士則聚焦這些尋求投資於美國製造的企業所獲得的優惠待遇。