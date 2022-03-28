降雪影響能見度 賓州60車連環追撞 至少3死、20人傷

一輛小車夾在兩輛大卡車之間。(美聯社)

賓州 一條主要州際公路28日發生雪地嚴重連環追撞事故，包括貨櫃車、重型卡車和轎車在內近60輛車在能見度極差的雪天撞在一起，20多人被送醫救治，至少三人喪命，事發公路將關閉到次日，以便於調查和清理現場。

這起連環車禍發生在上午10時30分許，地點在舒吉爾郡(Schuylkill)境內的81號州際公路，距費城約100哩；郡應急部門證實20餘人受傷送醫，屍檢部門表示少三人死亡，但姓名沒有公布。

社群媒體一則錄影顯示，一輛失控的貨櫃車撞上一輛大型垃圾車，將垃圾車撞得原地旋轉近180度；另一輛大卡車冒出黑煙和火苗，一輛停駛的轎車被一輛多功能車撞得打轉，站在車外的轎車司機差點被撞上。

賓州運輸廳發言人說，連環撞導致事發路段的所有北向行駛車道全部關閉，公路的交通電子看板播放著車流疏導訊息。

事發後許多急救車輛、消防車、水罐車和警車趕到現場，目擊者說，多輛貨櫃車和其他車撞上前方停駛的車輛，許多車不到一分鐘接連相撞。著火車輛包括至少兩部小型車和三部貨櫃拖掛車，其中一輛油罐車冒著火苗和濃煙。州警表示，火勢持續數小時才被撲滅。

賓州運輸廳說，急救人員在惡劣的天氣很難盡快趕到現場，部分駕駛人被困在車陣裡；公路將關閉到次日上午，因為警方要完成調查和拖走被撞車輛。

設在賓州的州學院鎮(State College)的國家氣象局預報員柯伯特(Mike Colbert)說，是雪颮(snow squalls)天氣造成這起嚴重連環撞。雪颮是突然發生的短時間強降雪 ，來臨時會出現風向突變、風力驟增，導致能見度瞬間劇降。

柯伯特說：「如果開車碰上這種天氣，數秒鐘就會由晴天或多雲變成暴風雪，導致能見度極差，因此十分危險。」國家氣象局數年前就曾發布過雪颮警告。

國家氣象局28日下午發布多起警告，指賓州的蒙哥馬利(Montgomery)、徹斯特(Chester)和德拉瓦(Delaware)郡三以及新澤西州 的坎頓(Camden)和格勞賽斯特(Gloucester)兩郡，當天下午4時15分前可能發生雪颮。

天氣預報部門建議駕駛人保持警惕，因為突然降雪天氣影響視野，能見度不到半哩，而且道路被雪覆蓋，駕駛人應避免上路，在路上開車應打開應急燈，減速要緩慢，以免撞車。

車禍涉及多輛大卡車，眾多消防人員趕到現場。(美聯社) 車禍涉及多輛大卡車，眾多消防人員趕到現場。(美聯社) 車禍涉及多輛大卡車，眾多消防人員趕到現場。(美聯社)