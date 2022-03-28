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美菲30年來最大軍演 菲國防長：同盟穩固勝以往

中央社馬尼拉28日專電
菲律賓和美國年度大型「肩並肩」聯合軍演今天開幕，出動近9000人，創30年來紀錄。(美聯社)
菲律賓和美國年度大型「肩並肩」聯合軍演今天開幕，出動近9000人，創30年來紀錄。(美聯社)

菲律賓和美國年度大型「肩並肩」聯合軍演今天開幕，今年雙方出動近9000人，創30年來紀錄。菲律賓國防部長透過次長致詞表示，這次傳達的訊息是：菲美同盟「穩固更勝以往」。

菲律賓海巡署昨天通報，一艘中國海警船2日在黃岩島（Scarborough Shoal）海域、距菲國巡邏艇僅約19.2公尺處近距離活動，違反國際海上避碰規則（COLREGS）。

馬尼拉和北京在南海發生新爭端及美中緊張升高之際，菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合演習今天登場，將進行到4月8日。

菲律賓國防部次長魯納（Cardozo Luna）代替國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）出席聯合軍演開幕式，並宣讀羅倫沙納致詞稿。

羅倫沙納在致詞稿中說，今年肩並肩聯合演習是史上最大的一次，菲律賓軍方和美國印太司令部共出動近9000人。

肩並肩聯合演習始於1991年，是菲美兩國間最重要的軍事演習。

他表示：「我們藉此向世界傳達一項訊息：兩國同盟穩固更勝以往，且我們仍致力於肩並肩應對我們兩國和這個區域面臨持續變化的安全挑戰。」

菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）說，今年演習確切證明菲美同盟的深化。各項訓練裡特別值得一提的是，在實彈演習的戰鬥模擬中，菲國軍方將可測試他們近期取得的新設備。

美方演習指揮官巴傑隆（Jay Bargeron）說，今年演習約5100名美軍和3800名菲國軍人參與。透過這項演習，兩國重申在共同防禦條約（MDT）下對彼此的承諾，並藉由一系列雙邊訓練發展雙方的互操作性，做好身為盟友的準備。

他表示，今年演習所有訓練都是為了強化軍隊能力，並加強海上安全、兩棲作戰、實彈訓練、城鎮戰、航空戰、反恐、人道援助和救災方面的合作。

巴傑隆說，透過共同訓練，美菲軍方將擴展並強化共享技能，加強雙方應對現實世界挑戰的準備。

國防部 北京

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