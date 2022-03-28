華郵：克魯茲配合推翻選舉運作 企圖讓川普繼續執政

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲。(美聯社)

華盛頓郵報28日報導，共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)從2020年大選投票日到2021年1月6日國會暴動期間，數度與前總統川普 直接接洽，配合推翻拜登 勝選的選舉結果，目的在於協助川普繼續執政，如今眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會已將調查重點擺在克魯茲與川普律師伊士曼(John Eastman)的聯繫。

報導指出，克魯茲與川普原本關係不佳，但2020年大選過後兩個月裡，克魯茲卻積極配合川普推翻選舉結果，呼應川普聲稱勝利遭竊的選舉陰謀論，克魯茲暗地裡協助川普持續掌權，介入程度之深遠超過外界了解；克魯茲也曾說，自己「負責主導」在確認選舉結果過程中，讓拜登當不上總統。

至於克魯茲為何不計前嫌，願意與川普聯手推翻選舉結果，報導分析，克魯茲使盡渾身解數爭取川普基本盤，旨在為自己問鼎2024年大選奠定基礎，不過克魯茲這些動作卻得罪某些多年盟友，也遭到背棄理念的批判。

眾院國會暴動調查委員會希望進一步釐清的重點，便是克魯茲在2020年大選過後與伊士曼的接觸狀況，因為兩人各自運作的推翻選舉計畫似有互補效果。

報導指出，伊士曼擬定的推翻選舉結果劇本，是由當時的副總統潘斯執行，在確認選舉人票結果時擋下拜登的勝選之路，克魯茲的推翻選舉結果戰場則在參議院。

克魯茲提議對六個搖擺州的投票結果提出質疑，進而拖延選舉人票確認過程，要求必須完成為期十天的投票稽查(audit)，而十天時間剛好讓搖擺州共和黨籍州議員獲得在州議會推翻選舉結果的操作空間。克魯茲的提議獲得另外十名共和黨籍參議員支持，直到2021年1月6日國會暴動發生當天，克魯茲仍在推動提案。

華盛頓郵報分析，如果當時克魯茲的提案通過，將有辦法製造混亂，讓川普得以繼續掌權。

眾院國會暴動調查委員會日前針對伊士曼向潘斯施壓、要求潘斯逕行宣布川普贏得2020年大選展開調查，但伊士曼與克魯茲關係密切，卻較少受到外界注意。

報導指出，伊士曼與克魯茲相識已久，27年前兩人都在聯邦上訴法院法官盧提格(J. Michael Luttig)辦公室擔任助理。克魯茲推翻選舉結果的提案內容，與伊士曼向潘斯施壓的推翻選舉手段，剛好可以平行搭配。

盧提格接受華盛頓郵報專訪時說，相信克魯茲在推翻選舉結果的運作裡扮演重要角色，因為克魯茲是願意為了川普選舉陰謀論而主張交付表決的最有份量國會議員。

盧提格說，對於「選舉計算法」(Electoral Count Act)與憲法之間的微妙關係，克魯茲的了解也最深，深知如何從中操弄。