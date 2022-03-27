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超級富豪注意 拜登鎖定700人課新稅 全部所得須繳20%

編譯任中原／綜合外電
拜登總統將在28日提出新年度預算計畫，首度提議對700名超級富豪課徵新稅。（路透）
拜登總統將在28日提出新年度預算計畫，首度提議對700名超級富豪課徵新稅。（路透）

拜登總統將在28日提出新年度預算計畫，將提出「億萬富豪最低所得稅制」，要求國會制定新稅則，凡是淨資產額超過1億美元的家庭，所有所得（包含已實現所得、及股票和債券投資的未實現所得）都至少須繳納20%的所得稅，為拜登首度提議對美國約700名超級富豪課徵新稅。

白宮26日發表聲明指出，依照新稅制計畫，富裕家庭的未實現所得將按照市值計算，每年需向國稅局（IRS）申報各項資產的利得或虧損。這些家庭所繳的所得稅如果未達到「全部所得」的20%，將須額外繳稅。

納稅人可以將最初的「補充」（top-up）稅負分成九年繳納，並能將未來新投資所得分五年繳納。億萬富豪的資產若缺乏變現性，可以延後繳稅，但須加計利息；這些稅負確定後，未來不會再被計入資本利得稅。

新稅制能防止富裕家庭將未實現投資所得分成多年實現，也能防止富裕家庭利用複雜的減、免稅制度來避稅。白宮表示，「億萬富豪最低所得稅制事實上是要求這些家庭，在一些所得未實現時就預先繳稅」。

白宮指出，這項新稅制只會影響到美國0.01%的家庭，其中半數以上的新增稅收將由美國約700名億萬富豪（淨資產超過10億美元）家庭負擔。

這是拜登首次提議對富人加稅，避開提高資本利得及企業稅率。

白宮說，這項新稅制若能實施，估計未來十年將增加稅收3,600億美元；再配合其他措施，同期將能減少美國財政赤字1兆美元。

拜登政府表示，儘管美國最有錢家庭的財富增加，但他們的已實現及未實現總所得平均只繳納8%的稅，而消防員與教師的稅率反而是他們的二倍。

一些民主黨議員則對拜登這項計畫的前景抱持質疑態度。

拜登 白宮 投資

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