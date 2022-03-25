我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐 恐預示美國疫情升溫

美肺癌末期病患接受雙肺移植 重獲新生

CNN分析：可能影響2022期中選舉的潛在關鍵為墮胎權

記者顏伶如／綜合報導

俄烏戰爭、大法官被提名人凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命聽證會是近日受到最多矚目政治議題，事件發展牽動拜登執政是否順利。有線電視新聞網(CNN)分析，今年即將登場的期中選舉，另一項議題正在檯面下持續發酵，關係著未來政治氛圍是否改變，這項影響重大的潛在關鍵因素就是墮胎權。

俗稱「心跳法」的德州參院第八號法案(Senate Bill 8，SB8)對婦女墮胎權嚴格限縮，挨告結果卻在最高法院挺過挑戰。密西西比州禁止妊娠15周以上墮胎的州法同樣引發訴訟，官司已一路打到最高法院，口語辯論已於去年12月結束。

報導指出，另外四州本周紛紛對墮胎權祭出限制：愛達荷州禁止妊娠6周以上墮胎，奧克拉荷馬州州議會通過限縮墮胎法案，亞利桑納州禁止妊娠15周以上墮胎法案在州議會通過後已送交州長簽署，南達科他州則對婦女取得墮胎藥丸嚴格限制。

相對的，在政治光譜的另一端，科羅拉多州議員本周則送交確保婦女墮胎權益的法案給民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)。

報導分析，過去幾年選舉當中，墮胎權的相關政治話題並非選戰主軸，但如果最高法院對墮胎權指標判例1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)做出大幅更動，墮胎議便可能成為全國焦點話題，政治影響也將因此變得複雜。

最高法院對於密西西比州墮胎訴訟的裁決可望於今夏出爐，時間點剛好是期中選舉選戰即將開跑之際。如果「羅訴韋德案」被推翻，改由各州自行訂定墮胎法規，墮胎權將成為選民關注的頭號話題，民主黨選情可能因此得到加分。CNN日前公布民調顯示，69%受訪民眾說，不希望看到「羅訴韋德案」被最高法院完全推翻。

報導指出，對共和黨陣營來說，操作墮胎權議題剛好是把民主黨人士與走極端畫上等號的機會，透過限縮墮胎權也能進一步爭取共和黨基本盤支持。

墮胎 民主黨 期中選舉

上一則

歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐 恐預示美國疫情升溫

延伸閱讀

愛州禁止懷孕逾6周墮胎 醫師若做手術要挨告

愛州禁止懷孕逾6周墮胎 醫師若做手術要挨告
美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權

美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權
前主播葛謨控遭粗暴開除 向CNN索賠1.25億元

前主播葛謨控遭粗暴開除 向CNN索賠1.25億元
挑戰墮胎法 德州診所又敗訴

挑戰墮胎法 德州診所又敗訴

熱門新聞

16歲的劉美賢(Alysa Liu)是代表美國隊參加上個月閉幕的北京冬奧滑冰比賽的選手之一。圖為她2月15日在比賽中。(Getty Images)

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

2022-03-17 23:41
空心菜是許多亞裔餐桌上不可或缺的食材。(鄭惠媚提供)

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

2022-03-21 21:03
圖為位於西雅圖的亞馬遜總部。(Getty Images)

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

2022-03-15 07:04
專家強調，接種疫苗仍然是避免新冠感染轉成重症的最佳方法。（美聯社）

Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

2022-03-20 21:11
密蘇里州(Missouri)57號高速公路17日上午發生一起重大車禍，超百輛汽車疑因濃霧追撞甚至起火，六位民眾因此死亡。美聯社

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

2022-03-18 10:52
3月18日晚，中國國家主席習近平在北京應約同美國總統拜登視訊通話。新華社

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

2022-03-19 11:23

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯