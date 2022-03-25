歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐 恐預示美國疫情升溫

病毒學家對於Omicron亞變種BA.2帶來的影響，出現不同聲音，但大幅解除防疫措施後，歐洲許多地區陷入新一波疫情。美聯社

不到兩個月前，世界衛生組織（WHO）歐洲主任克魯格才預期歐洲疫情 將「長期趨緩」，但本周他卻改口示警，表示在大幅解除防疫 措施後，歐洲多數地區陷入新一波疫情，原因是Omicron 亞變種BA.2肆虐。

WHO說，隨著民眾停止戴口罩和增加往來，歐洲至少已有18個國家確診數躍增。專家預估，北美幾周內也可能上演類似情形。部分專家更示警，由於美國老年人新冠疫苗和加強針的接種率不高，可能面臨比歐洲國家更嚴重的住院潮。

外界預估，Omicron亞變種BA.2傳染力比Omicron病毒高約30%，但據英國衛生安全局分析，感染BA.2者住院機率不高於Omicron。

倫敦帝國學院病毒學家皮考克則說，隨著加強針保護效力減退，和政府放寬防疫措施，可能爆發第二波Omicron疫情，BA.2可能提高這種情況發生的機率 。

然而，為法國政府提供建言的病毒學家李那表示，BA.2不會構成太大問題，法國衛生當局有能力控制疫情，因為過去六周來住院數已下滑。

克魯格也說，對歐洲新冠疫情樂觀謹慎。許多專家寄望，等到時序入夏，可望從去年Omicron爆發帶來的高確診率稍事喘息。

帕維亞大學公衛教授奧登說，BA.2傳染力非常強令人擔憂，但這種病毒已愈來愈少人可感染，且更溫暖的夏季即將到來，因此可望回歸常態。

白宮首席防疫顧問佛奇則認為，BA.2帶來的疫情，不會需要再度實施嚴厲的社交距離規範。

但Crabon健康公司總裁和策略長查明說，當局快速解除防疫措施令人擔憂，因為BA.2在歐洲迅速擴散，同樣情形可能在美國發生。他擔心，美國現在不過是暴風雨前的寧靜。