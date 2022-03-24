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加州等12州紓困 考慮直接發錢…最多擬派850元

編譯盧炯燊／綜合24日電
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

隨著通貨膨脹加劇以及有些州財政充裕，為了解民紓困，多個州的州長及州議員考慮一個最直接了當的解決方案，就是向民眾發錢。

包括加州、堪州及明州等十多個州的民主黨籍州長，建議向納稅人發放退稅支票，然而包括共和黨州議員在內的批評者認為，區區數百元的退稅支票，不足以抵銷飆升的通膨，因此解決方法是永久性減稅。

在這些考慮發錢的州裡，以緬因州最慷慨，民主黨籍州長米爾斯(Janet Mills)在預算案裡，就表示考慮向州民發送850元。她說，直接把錢發到州民的口袋裡，有助他們應對日益高漲的生活成本。新墨西哥州民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)則考慮發放250元。

除了直接退稅外，州長及州議員們也考慮削減銷售稅、寬減地稅、減少或甚至取消汽油稅。

由於聯邦政府採取新冠疫情紓困措施，前總統川普任內的新冠紓困為1兆元，而總統拜登則為1.9兆元，當中向州和地方政府撥款總額超過5000億元，目前有些仍存放在國庫。此外各州不斷膨脹的稅收，使得手上有太多資金，然而隨著現金氾濫加上俄烏戰爭，加劇了通貨膨脹。

對於直接發錢的做法，緬因州立大學政治科學系教授布魯爾(Mark Brewer)認為，各州州長同時考慮發錢並非巧合，由於今年是期中選舉年，很少有甚麼比得上給選民發錢更受歡迎。

由於州府財政充盈，因此讓州政府無後顧之憂的考慮退稅或直接發錢，但一些金融專家敦促謹慎行事，認為通膨會推高國家開支和工資。

發錢的藉口各不相同，明州建議向每對夫婦退稅1000元、加州研究每人發200至400元、賓州向低收入者提供房租津貼、伊州則建議停收汽油稅及銷售稅。

不過有不民眾認為，區區數百元不足以應對飆升的通膨，根據賓州大學華頓商學院推算，去年通膨使典型家庭的食物開支增加近590元，一個普通家庭購買與往年相同數量的商品及服務，要多花3500元。

緬因州州長考慮向州民發送850元，直接把錢發到州民的口袋裡；圖為緬一對父子正在捕...
緬因州州長考慮向州民發送850元，直接把錢發到州民的口袋裡；圖為緬一對父子正在捕魚。（美聯社）

退稅 紓困 民主黨

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