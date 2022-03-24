美國勞動市場火熱 初申失業給付創逾半世紀新低

美國勞動市場持續復甦。(Getty Images)

美國勞動市場持續復甦，最新數據顯示，上周有18.7萬人初次申請失業給付，創52年半來新低，持續領取失業給付者也減少，就業 市場吃緊可能帶動工資不斷上升。

勞工部 今天公布，截至19日當周，全美18.7萬人初次申請失業給付，較前一周上修後數值少2.8萬人，創1969年9月以來新低，也遠低於2020年4月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期單週逾600萬人初申失業給付的破紀錄水準。

這項數據低於華爾街預期的21萬人，也反映COVID-19高傳染力變異株Omicron多月來為就業市場帶來的波動告一段落。

一個月前俄軍大舉入侵烏克蘭，促使國際油價大漲、全球供應鏈亂局加劇，原本就處在數十年高點的通貨膨脹恐更難降溫。就目前態勢觀察，美國勞動市場復甦尚未受到這場戰事影響。

美國在COVID-19大流行期間掀起「大辭職潮」，員工跳槽風氣興盛，企業留才與求才不易，被迫拿出更優渥的報酬，帶動工資大幅成長。最新數據顯示，全美1月職缺數達1130萬個，逼近歷史高點；2月私部門平均時薪經季節調整年增5.1%，5個月來第4度漲幅超過5%。

民眾薪資成長一定程度上有助抵銷物價高漲衝擊，但業者也因此更敢漲價，形成薪資物價螺旋式上漲的局面。2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，創40年來新高。

為壓制通膨，聯邦準備理事會（Fed）上周調高基準利率1碼（0.25個百分點），3年多來首度升息 。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）21日暗示，官員在後續決策會議不排除升息2碼，以防高通膨根深蒂固。

勞動市場火熱另一佐證是初申失業給付後持續請領的民眾不斷減少。

勞工部最新數據顯示，截至12日當週，全美持續領取失業給付者減至135萬人，創1970年1月以來新低。這項數據和政府為統計3月失業率而調查家庭的時間重疊，意味4月1日公布的最新就業數據不會太差。