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福斯新聞：美國陸軍綠扁帽部隊協助烏克蘭增加優勢

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福斯新聞：美國陸軍綠扁帽部隊協助烏克蘭增加優勢

記者顏伶如／綜合報導
俗稱美國陸軍綠扁帽的陸軍特種部隊，雖然沒有直接參與俄烏戰爭，卻悄悄扮演了讓烏克蘭軍隊增加戰場優勢的重要角色。示意圖。(Getty Images)
俗稱美國陸軍綠扁帽的陸軍特種部隊，雖然沒有直接參與俄烏戰爭，卻悄悄扮演了讓烏克蘭軍隊增加戰場優勢的重要角色。示意圖。(Getty Images)

福斯數位新聞(Fox News Digital)24日報導，俗稱美國陸軍綠扁帽(Army Green Beret)的陸軍特種部隊(Army Special Forces)，雖然沒有直接參與俄烏戰爭，卻悄悄扮演了讓烏克蘭軍隊增加戰場優勢的重要角色。

退休陸軍綠扁帽部隊特等士官長摩爾(Martin Moore)接受專訪時說，陸軍特種部隊是以極為嚴肅的態度看待烏克蘭。

俄羅斯2014年併吞克里米亞之後，烏克蘭軍隊開始推動現代化，為日後俄羅斯可能進一步侵略烏克蘭國土預做防備。報導指出，當時美軍很快為烏克蘭提供協助，綠扁帽部隊承擔起訓練烏克蘭軍隊的關鍵任務。

摩爾說，綠扁帽部隊很快基於保護烏克蘭的目標為烏軍提供訓練，「沒有人比綠扁帽部隊更精通於訓練，這些都是非常懂得如何傳授的人」。

報導指出，美國海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)等精英團隊向來受到高度矚目，陸軍綠扁帽部隊則分布於世界各地，協助當地軍隊為類似現在烏克蘭面臨的戰爭衝突預做準備。摩爾說，陸軍綠扁帽對於提供訓練，通常極為低調。

他說：「他們做的事情很不一樣。他們深入其他人到不了的地方，想辦法找出可能性。」

摩爾分析，綠扁帽部隊就是一種「力量乘數」(force multiplier) ，能夠協助與其合作的各國軍隊提高戰鬥能力。他說，綠扁帽部隊任務重心並非「突襲與伏襲」(raids and ambushes)，而是對於軍事行動的整體環境掌握「無以倫比的深入了解」。

報導指出，綠扁帽部隊成員受訓過程中必須學習外語，還要對於奉派前往執行任務的區域接受政治、經濟、文化等訓練課程。這些特殊的受訓背景，讓綠扁帽部隊成員能夠與外國部隊在合作過程中密切配合，某些時候甚至並肩作戰。

從2014年開始，綠扁帽部隊與美國陸軍國民兵(National Guard)便在烏克蘭西部的亞沃利夫戰鬥訓練中心(Yavoriv Combat Training Center)為烏軍提供諮詢及訓練。

亞沃利夫戰鬥訓練中心13日遭受俄軍火箭攻擊，共計13人死亡。報導指出，俄軍13日空襲訓練中心時，美國人員早在二月間已經撤離到德國。

福斯數位新聞報導，綠扁帽部隊在亞沃利夫戰鬥訓練中心提供的訓練內容，包括了如何成立有能力與俄軍打游擊戰的民兵組織。

摩爾說，綠扁帽部隊從亞沃利夫戰鬥訓練中心撤離之後，在歐洲的任務並未結束，仍持續與盟邦合作，為俄羅斯侵略行動恐將擴大預做準備。

他說，俄軍如果擴大侵略行動將是錯誤決定，因為歐洲盟邦有美國在背後撐腰，俄羅斯一旦踏入北約領域，將遭遇更大阻礙。他表示：「俄羅斯如果敢再有進一步動作，將會吃到苦頭。」

烏克蘭 俄羅斯 退休

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