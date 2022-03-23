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故意鑽爛患者牙齒再補牙冠 牙醫3年詐420萬元

 聯合新聞網／綜合報導
牙醫查莫里故意鑽爛患者牙再補牙冠。（取材自臉書）
牙醫查莫里故意鑽爛患者牙再補牙冠。（取材自臉書）

威斯康辛州61歲牙醫查莫里（Scott Charmoli）多年來故意毀損患者的牙齒以賺取數百萬美元，東窗事發後於本月10日被控五項醫療保健詐欺罪和兩項患者治療虛假陳述罪名。

6月將開庭宣判查莫里判決，他的醫療詐欺指控將面臨長達10年監禁刑罰，另兩項指控則各面臨長達五年監禁刑罰。

檢察官指出，查莫里經常故意鑽壞或毀損患者的牙齒，再向他們收取額外的治療費，以修復他造成的傷害。查莫里年收入從2014年的140萬美元、安裝434個牙冠，激增到2015年年收入250萬美元，安裝1000多個牙冠。

檢察官稱查莫里2015年開始向患者施壓，要求他們在受損牙齒上裝不必要的牙冠。在裝牙冠前查莫里會提供保險公司他故意損壞牙齒的X光片，以證明患者有必要進行牙冠手術

患者泰德斯奇（Todd Tedeschi）作證時表示稱，他自認牙齒很好，但查莫里強迫他在一次看診時做兩個牙冠：「這太過分了，但他是專業人士，我只好相信他。」

檢察官絲圖爾特（Julie Stewart）提到，有些患者狀況不佳，比方遭逢喪偶，或罹患癌症、月光族，卻要支付查莫里沒必要的帳單。

查莫里從2016年至2019年期間，從牙冠手術賺取超過420萬美元的費用，比同期威斯康辛州95%牙醫做的牙冠手術還多。根據保險公司證詞，威斯康辛州牙醫平均為每100名患者提供少於6個牙冠，但查莫里為100名患者做了超過32個牙冠。

查莫里到2020年底，擁有價值超過680萬美元的資產，在威斯康辛州和亞利桑那州坐擁多間度假屋。

近100名患者因醫療事故起訴他，這些案件將在查莫里的聯邦刑事訴訟結束後開始審理。查莫里在2020年12月傳訊期間不認罪，他的律師羅賓遜（Nila Robinson）當時稱他只犯了「辛苦工作」的罪行：「他當然否認（犯罪）。他每週40到60小時的牙科工作賺來的財富，是他自己勤奮付出和良好商業頭腦的果實。」

牙醫梅爾（Pako Major）2019年收購查莫里牙科診所，審視查莫里的檔案時，發現他做的牙冠手術率異常的高，因此向當局舉報他的惡行。

威斯康辛州當局於2021年2月吊銷了查莫里的牙醫執照，並等待進一步的紀律處分。查莫里於1986年首次牙醫執照。

牙醫查莫里故意鑽爛患者牙再補牙冠。（取材自臉書）
牙醫查莫里故意鑽爛患者牙再補牙冠。（取材自臉書）

威斯康辛州 手術 檢察官

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