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抗衡中國 拜登任命尹汝尚主導太平洋島國談判任務

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
國務院前北韓政策特別代表尹汝尚將主掌美國與馬紹爾群島、密克羅尼西亞及帛琉的自由聯合協定談判。圖為2017年資料照片。(路透)
國務院前北韓政策特別代表尹汝尚將主掌美國與馬紹爾群島、密克羅尼西亞及帛琉的自由聯合協定談判。圖為2017年資料照片。(路透)

美國今天任命國務院前北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）主掌與三個極具戰略意義太平洋島國的談判任務，顯示出儘管俄羅斯入侵烏克蘭，抗衡中國依舊是美國的優先要務。

國務院在回覆路透詢問時，證實了這項任命。尹汝尚曾在前總統歐巴馬和川普任內擔任北韓政策特別代表。

國務院發布聲明說：「鑒於這些複雜談判的關鍵性質，總統拜登任命尹汝尚為自由聯合協定（Compacts of Free Association, COFA）談判的總統特使。」

聲明表示，美方目前正與馬紹爾群島、密克羅尼西亞及帛琉構成的「自由聯繫邦」（Freely Associated States, FAS）接觸，協商修正美國管理這三國經濟援助的COFA部分條款。國務院聲明同時表示，拜登政府把完成協商工作列為優先要務。

路透報導，馬紹爾群島與密克羅尼西亞的COFA條款預計2023年到期，帛琉的則於2024年到期。續約的協商工作於川普執政時期已經展開，但熟悉進展的消息來源表示，自2020年以來，與美國官員之間就沒有什麼多大接觸。

中國卻在這段期間向這幾個太平洋島國做出經濟提議，聚焦觀光貿易，也似乎傾向在這個地區建立軍事據點。

批評人士表示，COFA條款更新協商工作延宕，實為美國一大失策，因這三國讓美在太平洋地區得以握有空前軍事據點，協商工作的停滯，導致中國有機會在當地取得經濟進展。

馬紹爾群島和帛琉同時也是少數正式外交承認台灣的國家；密克羅尼西亞則與中國建交，並參與一帶一路計畫。

有專家注意到，從前美國曾因地緣政治危機導致重新聚焦亞洲的努力脫軌，但美國多位官員都信心滿滿地表示，俄羅斯入侵烏克蘭將不會改變美國的印太目標。

消息來源說，尹汝尚的任命「顯示出，儘管烏克蘭爆發危機，美方印太計畫的承諾依舊不變」。

國務院 烏克蘭 拜登

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