美軍一架F-22著陸衝出跑道 飛行員送院檢查

F-22機鼻觸地。（取材自推特＠Aerospace Intelligence）

22日上午，美國空軍一架F-22在佛州 埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）著陸時發生事故，飛機衝出跑道，機鼻觸地。

埃格林空軍基地已經證實這一消息，根據通報，事故發生在22日上午約10時25分，涉事F-22戰鬥機隸屬於第325戰鬥機聯隊。

通報稱，事故發生後，緊急救援人員立即趕到現場。駕機飛行員隨後被送往醫院接受檢查，根據通報，目前飛行員已經出院，身體狀況良好。相關事故原因的調查正在進行中。