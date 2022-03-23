美軍一架F-22著陸衝出跑道 飛行員送院檢查
22日上午，美國空軍一架F-22在佛州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）著陸時發生事故，飛機衝出跑道，機鼻觸地。
埃格林空軍基地已經證實這一消息，根據通報，事故發生在22日上午約10時25分，涉事F-22戰鬥機隸屬於第325戰鬥機聯隊。
通報稱，事故發生後，緊急救援人員立即趕到現場。駕機飛行員隨後被送往醫院接受檢查，根據通報，目前飛行員已經出院，身體狀況良好。相關事故原因的調查正在進行中。
USAF F-22 landing mishap today at Eglin Air Force Base, Florida (🇺🇸).— Aerospace Intelligence (@space_osint) March 22, 2022
The landing gear collapsed upon landing, causing the aircraft to veer off the runway. There are currently no reports of injuries. pic.twitter.com/J0GWTuKxw2
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