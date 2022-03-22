美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

華府聯合醫療中心(United Medical Center)一名醫療人員，3日在加護病房照顧患者。(歐新社)

新冠肺炎恐邁入新篇章，美國多處新變種病毒BA.2病例大增，占比已高達70%；白宮也被新冠疫情 陰影籠罩，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日宣布再次確診，不會與拜登總統同訪歐洲；同時新冠經費在國會卡關，多名官員21日透露，聯邦政府經費不足，無法預訂更多第四劑疫苗 ，而且也無力負擔未納保民眾的新冠檢測 和治療費用，從22日午夜起停止受理申請。

BA.2已在歐洲引發新一波病例，基因體學公司Helix預測，美國多地的BA.2病例占比已達70%，美國未來幾周恐複製歐洲疫情模式。

在Omicron從主流病毒消退後，亞種病毒BA.2病例逐漸增加；聯邦疾病防治中心(CDC)22日表示，全國BA.2占比從一周前22%攀升至為35%。

目前BA.2尚未在美國普遍攀升，傳染病專家對於是否或何時會有新疫情並無共識。麻省大學醫學院病毒學家魯賓(Jeremy Luban)預測，未來二至三周東北部所有病例都會是BA.2所致；但華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)模組預測，近期不會有新一波疫情。

白宮發言人莎奇確診 不隨拜登訪歐洲

BA.2病例攀升之際，莎奇22日宣布確診，將不隨拜登出訪歐洲；她也說多虧疫苗只有輕微症狀，隔離五天並檢測為陰性後才會復工。莎奇去年10月21日出訪歐洲前也檢測為陽性。

聯邦政府官員指出，拜登21日與莎奇開會時保持社交距離，22日檢測呈陰性。

喜萊莉‧柯林頓確診 先生檢測陰性

此外，前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)22日推文表示，她的新冠檢測呈陽性。喜萊莉現年74歲，她有「輕微的感冒症狀」，但「感覺良好」。喜萊莉的先生、現年75歲的前總統比爾‧柯林頓(Bill Clinton)的檢測結果為陰性。

聯邦經費不足 沒錢買更多第4劑疫苗

眼見150億元新冠經費仍卡在國會，多名官員21日透露，聯邦政府經費不足，無法預訂更多第四劑疫苗和負擔單株抗體等新冠療法，而未納保民眾將首當其衝，健康資源與服務管理局(HRSA)宣布，當局無法再為未納保民眾支付新冠檢測費和治療費，並從22日午夜起停止受理相關申請。

三名聯邦政府官員21日匿名表示，拜登政府手邊的新冠疫苗夠65歲以上民眾打第四劑和5歲以下者打首劑疫苗，但聯邦經費不足以預訂更多疫苗給其他族群。

聯邦官員表示，有必要預訂更多新冠疫苗，而非等新一波疫情爆發才買疫苗，這是過去兩年新冠疫情的血淋淋教訓。另外白宮官員越來越擔心，疫苗製造商恐優先處理日本等國家的訂單。

HRSA發言人克萊默(Martin Kramer)也警告：「新冠經費不足帶來實際後果，我們已開始逐步關閉未納保計畫。」