傑克森大法官任命聽證會第2天 5大看點1次看

最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，她也表示，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。（Getty Images）

拜登總統提名 、有機會成為最高法院創立233年來首位非洲裔女性大法官 的凱坦吉•傑克森(Ketanji Brown Jackson)，22日在聯邦參院司法委員會出席第二天的任命聽證會。兩黨參議員對傑克森提問內容包括司法哲學為何、是否支持擴充最高法院大法官席次等。

22日任命聽證會的五大要點包括：

1.傑克森說將會「嚴守本份，不踰越分寸」

傑克森擔任聯邦法院法官近十年，曾任公設辯護人及私人機構律師，資歷豐富。但多位參議員說，關鍵在於傑克森是會成為一名野心勃勃的大法官，設法引領政策走向，還是對法條嚴謹解讀，嚴守分際。傑克森答覆詢問時說，對於每個案件都盡力讓自己「嚴守本份，不踰越分寸」。

2.共和黨 質疑傑克森面對犯罪立場軟弱

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)在聽證會開始前，搶先一步質疑傑克森對涉嫌兒童色情的被告從輕量刑；傑克森說，一切都必須以事實為根據。

3.拒絕評論是否支持擴充大法官席次等政治議題

被問到是否支持增加大法官席次時，傑克森引用前總統川普提名的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)為例指出，巴瑞特2020年在任命聽證會上被問到相同問題時便拒絕評論。傑克森說：「我的北極星(North Star)就是扮演好身為法官的角色。」她也說：「我同意巴瑞特大法官的作法，她並沒有對政治議題發表評論。」

4.共和黨抱怨卡瓦諾任命聽證會並質問傑克森宗教信仰

川普提名卡瓦諾(Brett Kavanaugh)出任大法官時，任命聽證會爆發卡瓦諾青少年時期對其他少女性攻擊的指控，但卡瓦諾嚴正駁斥。共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)在聽證會上說，保守派大法官被提名人數十年來都遭到嚴苛對待。

葛理漢詢問傑克森身為新教徒的宗教信仰，她則回答：「如您所知，憲法中並不包括宗教檢測。」

5.傑克森落實民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)的夢想

傑克森在過去演講中，曾引述金恩知名演說片段指出，希望有朝一日孩子們可以不再因為膚色而被評判，而是憑著人格特質受到檢視。

她說，自己就是金恩描述的實例之一，父母以前在佛羅里達州就讀的是種族隔離時期的學校，但經過一代之後，自己則有機會成為大法官被提名人，出席任命聽證會。

來源：ABC News