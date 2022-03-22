台灣出口金針菇遭李斯特菌污染 台食藥署：同批全數銷美

在美遭下架的金針菇。圖／擷取自FDA網站

台灣出口至美國的金針菇疑被李斯特菌污染遭回收，農委會今天證實這批問題金針菇來自彰化縣，疑航運時間倍增所致；食藥署表示，這批金針菇全數是外銷美國。

美國食品暨藥物管理局（FDA）當地時間18日公告，台灣出口美國加州 的200克（7.05盎司）包裝的金針菇，可能被李斯特菌污染遭回收。這批金針菇來自「彰化縣香菇合作社」（Changhua County Mushrooms Production Cooperative），條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322。

台灣衛生福利 部食品藥物管理署今天下午發布文字說明，經趕赴現場向業者了解，業者表示這批金針菇共有926箱，每箱50入，每入200克，除2箱檢疫，其餘924箱全數外銷美國。

農委會農糧署科長傅立忠接受中央社記者電話訪問時說明，這批金針菇由彰化縣菇類生產合作社所出口，外銷美國已有一段時間，同時也出口到要求嚴格的澳洲、香港、新加坡等地。業者出口前也自行檢驗，結果為陰性，這次是首次被驗出李斯特菌。

傅立忠並說，這次出口美國約1、2個貨櫃，數量不大，其實產品已在美國超市上架銷售，其他不同門市抽驗結果也是陰性。

關於美國加州的衛生機關驗出李斯特菌，要求回收、銷毀處理，他進一步說，已詢問過專家，獲悉此菌在低溫冷藏下也會增長，有可能是因為防疫 影響國際貿易的航運作業，運銷美國原本約18到20天，現在倍增至40到45天所致。

他強調，彰化縣菇類生產合作社除經由美國業者請美國政府提供檢驗報告，也規劃未來會強化兩個作業流程，藉此因應航運時間倍增引發的風險，首先是強化後半段包裝處理，以及提高出口前的抽驗頻率。

衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長鄭維智今天接受媒體電話聯訪說，目前針對生鮮即食等產品有訂定李斯特菌限量標準，但金針菇等農產品因大多會清洗且煮熟再食用，經加熱可消滅李斯特菌，故農產品並未訂定標準。

鄭維智提到，美國與台灣飲食習慣不同，台灣金針菇會煮熟後食用，推估美國生食較多，故訂定有相關標準。

衛福部疾病管制署防疫醫師林詠青先前曾在記者會說明，李斯特菌在自然界廣泛存在，主要經由食用遭污染的食物感染，也有少數是經母子垂直感染。

據疾管署網站說明，台灣曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即時肉品等檢出李斯特菌。

林詠青先前指出，李斯特菌在攝氏4度條件下可持續生長繁殖，須加熱至72度以上才能殺死，故提醒婦女懷孕期間，應做好個人飲食與手部衛生，避免生食。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今天告訴中央社記者，李斯特菌是一種人畜共通的傳染病，潛伏期約3周，食用到李斯特菌污染的食物恐引起食物中毒，健康人感染可能引發腸胃炎，但老人、孕婦、小孩感染恐釀敗血症，呼籲食物最好吃熟食。