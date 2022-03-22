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WSJ：美國人疫情期間大方給小費 通膨高漲後回歸正常

記者顏伶如／綜合報導
美國消費者在疫情期間小費給得大方，不過隨著通膨高漲，出手已漸不再闊綽。(美聯社)
美國消費者在疫情期間小費給得大方，不過隨著通膨高漲，出手已漸不再闊綽。(美聯社)

華爾街日報22日報導，美國消費者在新冠疫情期間大方給小費的盛況，隨著通膨高漲已逐漸恢復正常。

美國爆發疫情初期，許多地方型餐廳因生意驟減被迫關閉，餐廳員工收入不穩，消費者紛紛透過多給小費予以支持，有些民眾給小費一出手就是30%。

根據數位支付公司 Block Inc旗下機構Square過去12個月的數據追蹤，新冠疫苗普及化、強制戴口罩令逐漸放寬，加上通貨膨脹一路走高，美國消費者給小費的習慣再次改變。

統計顯示，今年2月28日至3月1日之間，透過手機或網路下單的消費當中，發現小費縮水的商家比例，從84.4%增加到85.7%。

相較之下，大約一年之前，約有90%商家則說小費增加。疫情發生之前，小費收入增加的商家比例不到50%。

康乃爾大學(Cornell University)飯店管理學院(School of Hotel Administration)教授林恩(Mike Lynn)指出，消費者給小費的模式，似有隨著時間而增加的趨勢，新冠疫情可能只是啟動因素。

位於紐約布魯克林(Brooklyn)的奇諾斯(Chilo's)墨西哥塔可脆餅兼酒吧，總經理克魯茲(Carlos Cruz)便發現，過去幾個月裡，小費收入大致降低。他說，原本給足20%小費的消費者，現在給小費時金額大概減少1元或2元，消費者對於外賣點餐普遍已經不再給小費。

41歲的克魯茲擔任總經理約兩年，管理兩間分店事務。他說，如今消費者給小費的手筆，已經不如往常大方。

華爾街日報報導，有一個領域的小費額度則維持不變，甚至小幅增加：提供桌邊全服務(full-service dining)的高級餐廳。

Square統計數據顯示，過去一年當中，透過手機或網路下單的全服務餐廳小費一般仍維持在16%，親自上門消費的小費，平均則有21.2%至20.6%之間。

美容產業方面，Square統計數據顯示，通常春季、夏季是生意最繁忙的季節，小費收入則從消費總額的25.4%縮水至24.9%。

阿拉巴馬州塔斯基吉(Tuskegee)「復甦理髮店」(Resurrection Cuts)負責人加瑞特(Steven Garrett)說，自從解封之後透過手機應用程式讓消費者預約剪髮並以手機付費之後，就發現小費收入每天大約減少25元。

他說，一名通常大方給小費的常客，25元理髮通常給15元現金當小費，但最近第一次改用手機應用程式付款之後，小費只留了5元。

手機 疫情 華爾街

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