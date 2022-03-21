維州報社要女記者採訪槍案 找不到人 才知她是死者之一

維州諾福克市中心一家餐館酒吧19日凌晨的槍案導致兩人喪命，包括維吉尼亞先鋒報25歲的女記者席拉·詹寧斯。(CNN有線電視新聞網截圖)

全國多地上周末發生九起槍案，至少八死，60多人受傷，為兩年多來最嚴重，顯示槍支暴力犯罪在全國的嚴峻上升趨勢；維吉尼亞州 一家報紙的編輯要求一名女記者採訪一起槍案，但找不到人，未料她是槍案的兩個冤魂之一。

今年迄今全國至少發生四人以上中彈的嚴重槍案107起，阿肯色州車展的槍案中至少28人受傷，人數為2019年來最多。

路易斯安納州New Iberia鎮18日夜的槍擊案造成五人受傷，包括一個七個月大的嬰兒；其中三人輕傷，但嬰兒和一名成年女性傷勢危重，嬰兒需做手術，婦女的左眼失明。

維州 諾福克(Norfolk)市中心一家餐館酒吧19日凌晨的槍案導致兩人喪命，包括維吉尼亞先鋒報(The Virginian-Pilot)25歲女記者席拉·詹寧斯(Sierra Jenkins)，另有三人受傷。警方說，酒吧外爆發的爭吵演變為交火，詹寧斯走出時中彈喪命。

槍案發生後，報社編輯給詹寧斯打了多通電話，要通知她去採訪這起突發新聞，但沒料到她是槍案的受害者。

詹寧斯六天前剛過25歲生日，她的一位好友給報社發簡訊說：「當時我與詹寧斯在一起，但無法做更多的事幫助她。」

詹寧斯在諾福克長大，畢業於喬治亞州立大學，曾在「亞特蘭大雜誌」和CNN實習，2020年12月加入維吉尼亞先鋒報為教育版的記者。主管報社的「維州媒體」(Virginia Media)總編輯說：「詹寧斯聰穎，是個人才，對新聞事業充滿熱情，她的報導讓社區更好，我們為她的去世感到心碎。」

維州19日的另一起槍案發生在麥迪遜高地鎮(Madison Heights)，導致一死四傷，死者是21歲有兩個雙胞胎兒子的母親琦拉·布勞利(T'Khira Browley)，她在一處河邊被對岸射來的子彈擊中。四個傷者是三名男性和一名女性，背部中彈的婦女傷勢嚴重。

休士頓19日夜的槍案發生在一個生日派對附近的停車場上，爭吵引發的開槍導致四名青少年一死三傷。

北卡羅來納州 法耶特維爾鎮(Fayetteville)一家旅館的槍案是三死三傷，當地警方說，三名死者中一人當場喪命，兩人在醫院不治。警方不認為是隨意開槍，呼籲知情者舉報。

達拉斯的一起槍案中至少10人受傷，但警方認為還有更多人受傷，因為部分傷者奪路逃離現場。

在德州奧斯汀市中心舉辦的音樂節上，兩群人爆發衝突引起的開火導致四人中彈受傷。

密爾瓦基警方說，當地20日的一場派對爆發爭執後，有人向人群開槍，造成三名男子和一名女性受傷，其中一個24歲的男子性命垂危，另外三人沒有生命危險。