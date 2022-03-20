洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

洛杉磯縣警察局一架直升機19日下午在天使國家森林墜毀，飛機上六名人員中受到輕重不等的傷害，但沒有生命危險。(KTLA)

洛杉磯 縣警察 局一架直升機19日下午在天使國家森林（Angeles National Forest）墜毀，飛機上六名人員中受到輕重不等的傷害，但沒有生命危險。

中新社綜合洛杉磯縣警察局、消防局和當地媒體消息報導，這架空中救援直升機隸屬於洛杉磯縣警察局特別執法辦公室，配備於2012年。事故發生於當天下午4時半至5時之間，墜毀地點位於阿蘇薩（Azusa）以北。當時機上共有6人，包括五名員警、一名醫生，其中一人傷勢較重。

據加州高速公路巡警稱，這架直升機墜毀前正在參與處理該地區一起車禍 報警，趕赴車禍現場準備撤離事故受傷人員。直升機墜毀後，機上人員均被救出並送往創傷中心進行治療。洛杉磯縣警察局警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在醫院舉行的記者會上表示，目前傷者情況穩定，沒有生命危險。

聯邦航空管理局和美國國家運輸安全委員會，正在對墜毀事故原因進行調查。

短短一個月以來，這已是當地警方第二起直升機墜毀事故。今年2月19日下午6時半左右，位於洛杉磯附近的杭亭頓海灘市（Huntington Beach）警察局一架小型直升機在執行任務時突發故障，失控墜毀在海岸線附近，從警14年的尼可拉斯維拉（Nicholas Vella）警官在事故中遇難，另有一名從警16年的警官受重傷。