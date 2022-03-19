中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

3月18日晚，中國國家主席習近平在北京應約同美國總統拜登視訊通話。新華社

中國官方的新華社的報導首先用比較多的篇幅提到了台灣問題，闡述習近平 在台灣問題上的立場。報導說，拜登 告訴習近平，美方不尋求打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。而習近平十分重視這樣的表態。

美方官員說，關於台灣，美國仍堅持基於《台灣關係法 》、三個聯合公報和六項保證為指導的一個中國政策。美方強烈反對單方改變台海現狀的行為。這位白宮官員再次提醒說，拜登總統當參議員時曾投票支持《台灣關係法》因此也會堅持《台灣關係法》的原則。

總統府發言人張惇涵表示，「我們注意到美國拜登總統重申對台灣的承諾，並強調維護台海和平穩定的重要性。我們感謝美國對台海安全的重視及對台灣的堅定支持。」

行政院長蘇貞昌也說，俄羅斯侵略烏克蘭，全世界民主國家大家共同站出來譴責抵制，台灣是主權獨立的國家，也譴責俄羅斯的行為，會和所有愛好民主自由的國家，堅定地在一起。台美關係堅若磐石，一起努力，為普世價值堅守防線。

美國之音報導，哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)認為，「從北京的角度來看，美國處於長期衰落的過程中，這將需要很長的時間和動蕩的過程，但隨著時間的推移，美國對中國的威脅會減弱」。

黎安友認為，由於習近平看衰美國，因此，「中國不會對台灣發動戰爭。因為它等得起，（認為）台灣最終會明白，美國已經退縮到美國的安全保障已經無用的地步，到時候中國可以和平解決台灣問題」。