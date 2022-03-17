我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代告終

國務院證實 美1公民被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

編譯洪毅／綜合17日電
國務院證實美國公民希爾16日在烏克蘭切爾尼戈夫被炸死。（取自臉書）
國務院證實美國公民希爾16日在烏克蘭切爾尼戈夫被炸死。（取自臉書）

俄羅斯侵略烏克蘭，近日密集轟炸北部的切爾尼戈夫市(Chernihiv)，國務院17日證實，美國公民希爾(James Whitney Hill)在切爾尼戈夫喪生；另外，烏國政府稱，在交換九名俄軍俘虜後，日前遭當街擄走的梅利托波爾市(Melitopol)市長費多羅夫(Ivan Fedorov)已重獲自由。

68歲的希爾來自明尼蘇達州，根據其朋友的說法，他在去年12月前往切爾尼戈夫，為他患有重症的烏克蘭籍女友伊拉(Ira)尋求治療；故俄軍入侵、切爾尼戈夫成為戰事前線城市後，他們被迫困在醫院，難以逃出城外。

國務卿布林肯(Antony Blinken)證實希爾的死訊，並向家人表達誠摯慰問，但基於尊重，不願透露進一步信息；目前仍不確定希爾的死因，紐約時報援引切爾尼戈夫當地警方的說法，指希爾是在砲擊下喪命。

不過，希爾的手足雪莉‧哥頓(Cheryl Hill Gordon)則稱，希爾在16日與其他民眾排隊領取食物時，遭到俄軍狙擊手槍殺；烏國國營媒體亦指控俄軍在切爾尼戈夫街頭向普通民眾開槍。

希爾近期在臉書的貼文中，展現切爾尼戈夫已持續數周的煙硝味及砲擊；希爾14日的貼文說，切爾尼戈夫每天都有人因逃亡而喪命，但城市整晚都遭到轟炸；到15日，希爾還說城市「遍布特務」而且遭到「密集轟炸」，但是「他還活著」。

●被擄走市長 交換9俄俘後獲釋

而在南部，梅利托波爾市長費多羅夫日前遭到俄軍押走的監視器畫面在網路上廣為流傳；烏克蘭總統府17日表示，通過交換九名俄軍戰俘後，被押五日的費多羅夫已在16日獲釋。

烏克蘭總統澤倫斯基17日在發布的影片稱，俄軍將費多羅夫帶走後，一直試圖要他配合、與他們合作，但費多羅夫沒有屈服，「跟我們所有人一樣」。

俄羅斯外交部在上月26日時稱，他們已奪下梅利托波爾；俄國也扶植指派當地親俄議員嘉琳娜‧丹尼琴科(Galina Dalinichenko)為市長；丹尼琴科就任後曾對不滿的民眾表示應「順應新現實」。

烏克蘭 俄羅斯 國務院

上一則

愛爾蘭總理訪美確診 晚宴坐波洛西旁 與拜登聊7分鐘

下一則

阿諾史瓦辛格9分鐘對俄國喊話：這是一場不合法戰爭

延伸閱讀

NBA／柯瑞打14分鐘就傷退 勇士本季主場最慘敗

NBA／柯瑞打14分鐘就傷退 勇士本季主場最慘敗
扶植傀儡政權前奏？俄3天擄走2烏市長 任命親俄派繼立

扶植傀儡政權前奏？俄3天擄走2烏市長 任命親俄派繼立
俄軍俘虜第2名烏克蘭市長 歐盟強烈譴責

俄軍俘虜第2名烏克蘭市長 歐盟強烈譴責
俄軍擄烏克蘭市長 2000民眾示威、歐洲議會呼籲放人

俄軍擄烏克蘭市長 2000民眾示威、歐洲議會呼籲放人

熱門新聞

美國司法部16日起訴五名代表中國政府跟蹤、騷擾、監視美國居民的「秘密警察」，其中三人分別在15、16日於紐約被捕，另有兩人在逃。圖為被告孫強(Qiang Sun，音譯)。美聯社

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

2022-03-16 18:23
圖為位於西雅圖的亞馬遜總部。(Getty Images)

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

2022-03-15 07:04
東岸地區未來兩日將出現「炸彈氣旋」般的冬季暴風雪天氣，逾1億5000萬人將受到影響。圖為佛蒙特州應急人員冒著大雪救援困在路上的車。(美聯社)

「炸彈氣旋」周末襲美東 部分積雪12吋 衝擊1.5億人

2022-03-10 21:44
美國億萬富豪馬斯克14日向俄國總統普亭下戰帖要單挑，並稱賭注是烏克蘭。路透

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

2022-03-14 09:24
歐巴馬新冠檢測陽性。(美聯社)

歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」

2022-03-13 16:27
華府市長包瑟(前)出席聯合記者會，她背後是紐約華府連續槍擊遊民的嫌犯照片。(美聯社)

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

2022-03-15 12:52

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成