研究：中國90後及大學畢業生 對美國印象更差

一項國際研究指出，「90後」中國民眾比年長群體對美國的印象更差；有大學學歷者更認為美國扮演的世界角色不那麼重要。而川普對中國的政策態度，是塑造此一輿論的主因。美聯社

一項國際研究指出，「90後」中國民眾比年長群體對美國的印象更差；有大學學歷者更認為美國扮演的世界角色不那麼重要。而川普 對中國的政策態度，是塑造此一輿論的主因。

牛津大學出版社出版的中國國際政治雜誌（The Chinese Journal of International Politics），3月14日刊登一篇題為「從川普至拜登 時代，中國對中美關係的輿論」的論文。

這篇由美國德州萊斯大學（Rice University）教授方松英、加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）教授李曉雋，和新加坡國立大學（National University of Singapore）教授劉遙共同撰寫的論文，在2020年美國總統大選 前後，對中國民眾做了兩次民調。

文章指，研究者分別在2020年10月29至11月3日，及2021年1月25日至2月2日期間，訪問了3個年齡層共2000餘名的中國民眾。

香港南華早報（South China Morning Post）報導，研究發現，1990年後出生的中國人比年長群體，對美國有更差的印象。

相較於1960年代出生或更年長者，「90後」認為美國在制定外交政策時會考慮中國利益者，下降了9%。而認為美國對中國經濟有良性影響者，則下降5%。

研究認為，相較於年長者，「90後」對白宮更沒有信心。

教育程度也影響受訪者的態度。研究顯示，相較於沒上過大學者，認為美國扮演的世界角色不那麼重要的中國民眾，具有大學學歷者還多了8%。

但有大學學歷者多對「中國成為世界領導者」的說法，持保守態度。研究認為，這應證許多分析指中國尚未準備好承擔此一角色的觀點。

此外，和美國有過個人接觸經驗的中國民眾，對美國態度較佳。研究指，對美國總統有信心、相信美國尊重公民權利的中國民眾，有經驗者比無經驗者多了7%。

研究認為，川普2020年一系列對北京的言論、政策，是造成中國民眾對美國印象轉差的主因，且可能比中國官方宣傳的影響還大。

研究也顯示，在川普競選連任時，有75%的受訪者認為中美關係已經惡化；但在拜登上任後，這個數字下降到64%。

不過研究提醒，這個降勢可能會隨著拜登延續許多川普時代的政策，而逐漸消失。