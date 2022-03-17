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最新民調：49%民眾不滿意拜登處理俄烏戰爭

記者顏伶如／綜合報導
最新公布的全國民調顯示，近半數受訪民眾對於拜登總統處理俄烏戰爭並不滿意。相較之下，3月初進行的相同民調中，覺得不滿意的受訪者為45%。美聯社
最新公布的全國民調顯示，近半數受訪民眾對於拜登總統處理俄烏戰爭並不滿意。相較之下，3月初進行的相同民調中，覺得不滿意的受訪者為45%。美聯社

俄羅斯侵略烏克蘭，戰爭衝突已延續三周。最新公布的全國民調顯示，近半數受訪民眾對於拜登總統處理俄烏戰爭並不滿意。相較之下，3月初進行的相同民調中，覺得不滿意的受訪者為45%。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)3月10日至14日間進行的全國民調結果顯示，49%受訪者對於拜登處理俄烏戰爭感到不滿意，約有42%則對拜登處理俄烏戰爭表現給予肯定。昆尼別克大學研究人員是對全國抽樣選出1936名成年人進行調查，統計正負誤差在2.2%以下。

昆尼別克大學在3月4日至6日之間進行的相同民調中，對拜登處理俄烏戰爭感到滿意與不滿意的受訪者比例，則分別為42%及45%。

俄羅斯軍隊2月24日對烏克蘭開戰以來，北約(NATO)是否應在烏克蘭上空設立禁航區(no-fly zone)，成為矚目焦點。昆尼別克大學最新民調顯示，54%受訪民眾同意北約不在烏克蘭設立禁航區的決定，另外32%受訪民眾則不同意北約作法。

約有75%受訪民眾認為，美國應在避免與俄羅斯直接開戰的前提下，盡一切所能協助烏克蘭。另外17%受訪民眾認為，儘管面臨可能與俄羅斯開戰的風險，美國也應該幫忙烏克蘭。

這項民調結果顯示，60%受訪民眾認為俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)「精神狀況不穩定」，另有24%民眾認為普亭「精神狀況穩定」。

民調 烏克蘭 俄羅斯

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