監控、騷擾、噤聲他人 司法部起訴五名中國秘密警察

美國司法部16日起訴五名代表中國政府跟蹤、騷擾、監視美國居民的「秘密警察」，其中三人分別在15、16日於紐約被捕，另有兩人在逃。圖為被告孫強(Qiang Sun，音譯)。美聯社

美國司法部 16日起訴五名代表中國政府跟蹤、騷擾、監視美國居民的「秘密警察 」，其中三人分別在15、16日於紐約被捕，另有兩人在逃；司法部表示，這五名被告涉嫌參與全球性的「跨國鎮壓計畫」(Transnational Repression Schemes )，侵犯美國民眾的基本權利，罪名包括騷擾、串謀、賄賂美國聯邦官員、向執法官員說謊等。

司法部指出，劉帆(Fan Liu，音譯)和澤布理斯(Matthew Ziburis)15日在紐約東區被捕，王舒軍(Shujun Wang，音譯)16日早晨也在紐約東區被抓，這三人16日下午在紐約首次出庭；另外兩名被告孫強(Qiang Sun，音譯)和林啟明(Qiming Lin，音譯)仍在逃。

根據司法部文件，這五名被告代表中國政府在美國壓制反對中國的勢力，包括試圖擾亂一名美國退伍軍人在紐約布碌崙 (布魯克林，Brooklyn)舉辦的活動，試圖以此干預聯邦選舉，該退伍軍人是1989年在中國北京組織民主示威的領導人之一；此外這幾名被告也涉嫌摧毀一名加州洛杉磯藝術家的作品，該藝術家以藝術批評中國政府，被告們在該藝術家的住所和車內安裝監控設備，以從中國監視他的行蹤。

司法部指，59歲的林啟明代表中國國家安全部(MSS)工作，該組織是負責反情報和政治安全的秘密警察機構，他被控跨州(interstate)騷擾和串謀(conspiracy)，並試圖使用相關的身份識別技術。

法庭文件指，林啟明2021年9月在紐約聘用私家偵探，試圖擾亂一名國會議員在布碌崙的競選活動，並對受害者人身攻擊；目前林啟明仍在逃，若該罪名成立，最高將面臨10年監禁。

73歲的王舒軍是紐約皇后區居民，目前被控以中國政府代理人身份非法使用身份識別技術，並參與跨國鎮壓計畫，向美國聯邦執法機構提供虛假資訊，若罪名成立，最高面臨20年監禁；據悉，他此前是一名訪問學者和作家，2015年開始在MSS官員的指揮下秘密行動。

62歲的劉帆是紐約長島居民，他和49歲的澤布理斯被控密謀為中國政府在美監控他人，劉帆和40歲的孫強也被控賄賂美國聯邦官員，試圖以此獲取美國民主運動者的納稅資料。

司法部國安單位主管歐爾森(Matthew G. Olsen)表示，這種跨國鎮壓行為傷害美國及全球民眾，也威脅法治，與美國的基本價值觀背道而馳，違反美國法律，無法容忍，司法部不允許任何外國政府阻礙美國民眾及其家庭的言論自由等基本權利。

紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，中國政府的秘密警察在紐約市和美國各地威脅法治及自由的程度令人髮指，噤聲、騷擾、抹黑、監控等行為都已侵犯美國民眾的言論自由。