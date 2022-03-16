遊民殺手華府出庭 被控一級謀殺 多年罪行累累

近日在華府 和紐約市連環槍殺街頭遊民 的兇嫌布萊夫德(Gerald Brevard III)被控一級謀殺罪和使用攻擊武器襲擊罪，16日首次華府高等法院(D.C. Superior Court)出庭，根據法院記錄，布萊夫德在華府、維州、馬州 都有多次被捕記錄，家人也表示布萊夫德多年來流浪街頭，且有精神問題的歷史。

30歲德布萊夫德在九天內於華府紐約兩地連續作案，造成兩人死亡、三人受傷，他15日清晨在華府被捕，華府紐約兩地警方此前根據彈道比對，證實五起案件為同一把作案槍枝，不過華府警長康提(Robert Contee)表示，目前尚未搜得該槍枝，「找到作案槍枝非常關鍵」，布萊夫德目前僅被控與華府有關的遊民命案，紐約警方仍在蒐集更直接的證據。

康提表示，被布萊夫德殺害的華府遊民是54歲的霍爾摩斯(Morgan Holmes)，警方9日在一個被燒毀的帳篷發現他的遺體，身上還有槍傷和刀傷；他3日和8日攻擊的兩位遊民受傷但無生命危險。

警方尚未確認布萊夫德的作案動機，但記錄顯示，布萊夫德在華府、維州、馬州曾有多次因重罪、輕罪被捕的歷史，他2020年12月因在維州亨頓(Herndon)的一家酒店入室搶劫並綁架一名女性而被捕，後來認罪獲減刑，被判有期徒刑11個月。

布萊夫德在華府的案件可追溯到2018年，他當時在喬治城(Georgetown)與人發生口角，因而用刀刺傷他人，被控使用致命武器襲擊他人的罪名，布萊夫德在認罪此案前曾被診斷無法受審，並被送醫評估，最終他在該案中被判兩年緩刑。

根據馬州法庭的記錄，布萊夫德曾因30多項信用卡欺詐和盜竊被通緝，他的家人表示，布萊德多年來無家可歸，且有精神問題的歷史。